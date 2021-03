Todo el anime que llega a Crunchyroll en primavera de 2021

Es casi esa época del año nuevamente, ya que el servicio de transmisión de Crunchyroll ha anunciado algunos de sus grandes bateadores cuando se trata de su línea de anime de primavera 2021. Los fanáticos deben esperar una segunda ola de estrenos durante este año, ya que el verano promete la misma emoción.

Con los gustos de Tokyo Revengers, Zombie Land Saga y otros reforzando la biblioteca en constante expansión del sitio de streaming (que fue comprado recientemente por Funimation y su empresa matriz de Sony Entertainment), está claro que los fanáticos tienen mucho que esperar esta primavera.

Crunchyroll: Anime de primavera 2021

La nueva temporada de anime cuenta con una variedad de franquicias que cubrirá los intereses de muchos fanáticos. La Verdad Noticias te comparte la lista de estrenos, junto con una breve descripción de su trama en Crunchyroll:

Zombie Land Saga Revenge

Segunda temporada de Zombie Lang Saga (Cruncyroll)

A lo largo de los siglos, un grupo de chicas legendarias se han convertido en ídolos zombis para salvar la prefectura de Saga. Este nuevo anime Zombie Land Saga Revenge es la segunda temporada de Zombie Land Saga y se estrenará el 8 de abril.

Slime Taoshite 300-nen

Slime Taoshite 300-nen (Crunchyroll)

El nombre completo de la serie es I've Been Killing Slimes for 300 Years and Maxed Out My Level, es un isekai de comedia y recuentos de la vida. El programa se basa en la serie de novelas ligeras japonesas escritas por Kisetsu Morita e ilustradas por Benio.

Joran: The Princess of Snow and Blood

Joran: The Princess of Snow and Blood (Crunchyroll)

Joran: The Princess of Snow and Blood programó su estreno para el 6 de abril y es una serie de anime original de Bakken Record, producida por Bushiroad. El anime nos cuenta una historia de acción y aventuras sobre una venganza familiar ambientada en Japón de 1931.

Odd Taxi

¿Eres fanático de Beastars? Entonces debes saber que Odd Taxi tampoco se acerca a un anime para niños, sino que es todo lo contrario. La serie es un buen seinen sobre recuentos de la vida con un toque de comedia y drama.

Tokyo Revengers

Tokyo Revengers es uno de los favoritos en la temporada primavera 2021 y su estreno está programado en abril. Se trata de una historia de acción con un toque de ciencia ficción. Las pandillas juveniles y un estilo de dibujo clásico podrían ser tus mejores compañeros de entretenimiento en las próximas semanas.

¿Qué es lo que más te emociona en esta alineación de primavera del anime Crunchyroll? Otros títulos como My Hero Academia están de regreso con su quinta temporada de anime, mientras que otros como Jujutsu Kaisen hacen una breve pausa con la promesa de regresar con más en el futuro.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Instagram y mantente informado. Mata ne!