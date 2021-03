Todo el anime de Crunchyroll Originals 2020, clasificado

2020 fue un gran año para Crunchyroll, ya que la compañía produjo y lanzó siete series originales de anime, incluidas tres adaptaciones de manhwa de Webtoon, bajo su etiqueta Crunchyroll Originals. Las reacciones en general han sido muy variadas hasta ahora, pero de ellos tienen al menos algún aspecto que hace que valga la pena verlos.

En La Verdad Noticias te compartimos una clasificación de Crunchyroll Originals producidos en 2020. Te recordamos que puedes ver anime de forma gratuita en el sitio de streaming (con su debida publicidad) o probar una suscripción por tiempo limitado.

7 - Anime: Gibiate

Gibiate fue un desastre en todos los sentidos

En 2030, un virus peligroso transforma a los humanos en monstruos conocidos como "Gibia". Sensui Kanzaki, un samurái Edo exiliado, y sus camaradas Kenroku Sanada y Yukinojyo Onikura, viajan en el tiempo a un Tokio moderno postapocalíptico.

Sensui ayuda a un científico y a otros supervivientes humanos a encontrar una cura para el virus y salvar a la humanidad de la destrucción. Gibiate es una serie de anime original producida por Yoshitaka Amano. Antes de su emisión, hubo un gran revuelo por Gibiate.

La serie no estuvo a la altura de sus expectativas debido a la mala animación CGI. Sin embargo, lo frustrante de toda esta serie es la historia desordenada que dejó varios agujeros en la trama. Desde el principio, los personajes carecían de sentido común.

Varios agujeros de la trama fueron “resueltos” en los dos últimos episodios con conclusiones ridículas que no tienen ningún sentido lógico. Gibiate es una serie decepcionante que no merece tu tiempo.

6 - Onyx Equinox

Onyx Equinox ha recibido buenas críticas de fanáticos

Onyx Equinox es una serie animada estadounidense creada por Sofia Alexander. Cuando el dios del inframundo, Mictlantecuhtli, comienza a robar sacrificios de sangre de otros dioses, Quetzalcoatl decide cerrar las puertas al inframundo.

Sin embargo, no puede hacerlo él mismo ya que las puertas están hechas de obsidiana, una sustancia tóxica para los dioses. Quetzalcoatl hace una apuesta con Tezcatlipoca para encontrar un humano que le cierre las puertas.

La historia sigue a un joven llamado Itzel, el "campeón" elegido por los dioses para realizar la tarea. Un aspecto único de la serie son sus referencias a los olmecas y la incorporación de deidades mitológicas aztecas, mayas y zapotecas.

Los fascinantes y detallados diseños de personajes de los dioses rindieron homenaje a las reliquias y al arte de la época. Aunque el programa es una "serie animada para adultos", llena de sangre, blasfemias y contenido sexual, la serie no logra desarrollar un carácter de calidad para Izel y sus camaradas.

5 - In/ Spectre

In Spectre continúa en su manga original

In / Spectre es una serie de misterio sobrenatural de Kyo Shirodaira. Kotoko Iwanaga es conocida como la "Diosa de la Sabiduría" que mantiene el orden tanto en el reino humano como en el espiritual. Se enamora de un chico llamado Kuro Sakuragawa, que posee el poder de la inmortalidad y la precognición después de ser obligado a comer la carne de dos yokai diferentes.

La primera temporada de In / Spectre se centra en resolver el misterio de Steel Lady Nanase. Hay un montón de diálogo de razonamiento deductivo en este Crunchyroll Original, que a veces hace que la estructura de cada episodio sea un poco formulada y aburrida.

Sin embargo, la interacción humorística entre Kotoko y Kuro, que son completamente opuestos entre sí, es agradable de ver. Kotoko muestra su enamoramiento por Kuro de una manera casi yandere, dándole a la serie un tono alegre a su contenido serio.

Hasta ahora, In / Spectre es la única serie de Crunchyroll renovada para una segunda temporada; con suerte, el ritmo de este programa se acelera en la próxima temporada. La serie también cuenta con un manga original.

4 - Noblesse

Lo mejor es ver las ONA antes del anime

El anime, Noblesse, está basado en el manhwa surcoreano escrito por Son Jeho e ilustrado por Lee Kwangsu. La historia se centra en un poderoso noble llamado Cadis Etrama Di Raizel, que despierta de su sueño eterno 820 años después.

Con la ayuda de su leal sirviente, Frankenstein, Raizel se adapta a la vida en el mundo moderno como estudiante de secundaria. La serie de anime se centra en la segunda temporada del manhwa, que trata sobre la Unión y los Nobles en busca de Raizel.

Si eres nuevo en Noblesse, debes ver la ONA antes de ver la serie. Si no lo haces, terminará confundido en cuanto a lo que está sucediendo. Muchos fieles fanáticos de Noblesse se sintieron decepcionados con la adaptación del anime debido a que el programa cortó tramas secundarias significativas y usó una estructura formulada y predecible.

También es lamentable que no hubo tiempo suficiente para desarrollar varios personajes clave. A pesar de estas preocupaciones, la serie de anime fue agradable de ver debido a su equilibrio de humor y acción.

3 - The God of High School

The God Of High School es una anime de peleas

The God of High School se basa en el manhwa surcoreano de Yongje Park. Mori Jin, un artista marcial de 17 años, participa en un torneo de artes marciales conocido como "El Dios de la escuela secundaria", patrocinado por una misteriosa corporación. El ganador del torneo obtiene su deseo cumplido por la corporación.

Esta fue una de las series más publicitadas de 2020, pero recibió una reacción violenta debido a cómo se desarrolló la historia principal. Si no has leído el manhwa, tendrás dificultades para comprender la trama general porque el anime no dio explicaciones detalladas sobre el contenido de fondo significativo.

Los críticos argumentaron que la serie debería haberse centrado solo en el aspecto del torneo. Había tantas subtramas importantes que la producción tuvo que cortar. A pesar de estos defectos, la serie The God of High School cumplió con la acción, lo que hizo que la serie fuera bastante agradable de ver.

2 - TONIKAWA: Over the Moon for You

TONIKAWA: Over the Moon for You se basa en una serie de manga japonesa creada por Kenjiro Hata. En una noche nevada, Nasa Yuzaki se enamora a primera vista de una chica que ve en la parada del autobús. Al cruzar la calle, Nasa casi es atropellado por un camión, pero la niña, Tsukasa Tsukuyomi, afortunadamente, le salva la vida.

Nasa declara su amor y le pide a Tsukasa que salga con él. Ella acepta ser su novia solo si se casan primero. El chico está de acuerdo, y en su cumpleaños número 18, Tsukasa aparece en su apartamento con el registro de matrimonio.

Tsukasa y Nasa actúan como pájaros del amor sin experiencia, haciendo que cada momento que comparten sea entretenido. Nasa no tiene ni idea cuando se trata de romance, por lo que recluta a su amigo de la infancia, Kaname Arisugawa, para que lo ayude a acercarse a su esposa, Tsukasa.

Muchas escenas son dignas de vergüenza pero adorables al mismo tiempo. Tsukasa y Nasa son una pareja tan linda, que invitan a los espectadores a soñar despiertos con tener una relación similar. El único inconveniente de esta serie es que el elenco de apoyo no sirvió de mucho para hacer avanzar la historia principal.

1 - Tower of God

Tower of God está basada en un manhwa surcoreano de SIU. Bam pasó la mayor parte de su vida en la oscuridad hasta que Rachel lo libera. Rachel se convierte en la amiga íntima de Bam, pero un día, decide dejarlo por la oportunidad de escalar la Torre y recibir un deseo.

Bam también decide subir a la Torre, con la esperanza de volver a ver a Rachel. La historia se sintió un poco apresurada, como es evidente en la forma en que examinamos rápidamente varias escenas de lucha y tareas del juego.

Se introducen varios personajes en el anime, pero los episodios tuvieron poco tiempo para convertirlos en personajes dinámicos. Sin embargo, Tower of God hizo bien en abordar las partes centrales de la historia principal.

También es el principal orignal de Crunchyroll hasta ahora que presenta algunas secuencias de acción excelentes y una banda sonora por Kevin Penkin (Made in Abyss) que merece ser escuchada. Sin duda un anime que merece totalmente tu tiempo.

