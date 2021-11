Tiger & Bunny 2 confirma su fecha de estreno y total de episodios

El sitio web oficial del anime Tiger & Bunny 2 reveló el martes que el anime tendrá 25 episodios en total, y los primeros 13 episodios (Parte 1 del anime) debutarán todos a la vez en Netflix en abril de 2022.

El nuevo anime contará una nueva historia ambientada después de los eventos de la película de anime Tiger y Bunny The Movie The Rising. El anime contará con un elenco que regresa a sus personajes. Atsuko Kase (Mobile Suit Gundam 0083: Stardust Memory) está dirigiendo el nuevo anime en Bandai Namco Pictures.

Masafumi Nishida regresa para manejar la composición de la serie, y Masakazu Katsura regresa para diseñar los personajes. La serie de anime de televisión Tiger y Bunny original se centra en los héroes de alquiler: seres superpoderosos conocidos como NEXT que usan logotipos de patrocinadores mientras luchan contra el crimen en la televisión en vivo.

Acerca del anime Tiger & Bunny 2

Foto: Sunrise / Netflix - Temporada 2 de Tiger y Bunny

Keiichi Satou (director de personajes / diseñador mecánico de The Big O) dirigió el anime, y Masafumi Nishida (Kaibutsu-kun de acción real) escribió y supervisó los guiones. El artista de manga Masakazu Katsura (Video Girl Ai, DNA², I''s, Zetman), un conocido fan de Batman y otros cómics de superhéroes, creó los diseños originales de los personajes.

La serie de anime de 2011 generó dos películas de anime: Tiger y Bunny the Movie: The Beginning en 2012 y Tiger y Bunny The Movie The Rising en 2014. La empresa estadounidense de distribución VIZ Media lanzó la serie de televisión, las películas y el manga vinculado fuera de japón.

¿Cuántas temporadas tiene Tiger y Bunny?

Tiger y Bunny tiene un total de 2 temporadas de anime confirmadas. La cuenta oficial de Twitter del Netflix Japan Anime reveló acerca de Tiger & Bunny 2, la secuela animada que se estrenará en Netflix en abril de 2022.

