The World Ends with You lanza nuevo tráiler de su anime

The World Ends with You comparte nuevo tráiler que presenta el tema final del anime, "Carpe Diem" de ASCA. No hay mucho que esperar para ver más de la adaptación, ya que la proyección anticipada del estreno mundial está programado para el próximo fin de semana 14 de marzo.

El estreno es antes de que el programa se transmita oficialmente en Japón en abril de 2021. La Verdad Noticias te comparte todas las actualizaciones de la serie japonesa basada en un videojuego de rol creado por el mismo equipo que Kingdom Hearts (Square Enix).

Se anunció que el artista Ilya Kuvshinov trabajó en el final del anime. Kuvshinov es quizás el más notable para los fanáticos del anime por haber trabajado en Ghost in the Shell: SAC_2045 de Netflix, así como en la película de anime de 2019 The Wonderland.

Tráiler del anime The World Ends with You

Según el anuncio, los fanáticos podrán ver los cortes del final antes de la transmisión del anime. El elenco incluye a Kouki Uchiyama como Neku, Anna Hachimine como Shiki, Subaru Kimura como Beat, Ayana Taketatsu como Rhyme, Ryohei Kimura como Joshua.

Kenjiro Tsuda como Sanae Hanekoma, Satomi Arai como Uzuki Yashiro, Anri Katsu como Koki Kari, Kenji Takahashi como Yodai Higashizawa, Takayuki Fujimoto como Sho Minamimoto, Hitomi Nabatame como Mitsuki Konishi y Hiroshi Shirokuma como Megumi Kitaniji.

Descripción oficial del anime

“¡Corre por las calles de Shibuya y sobrevive al Juego de los Segadores de siete días! Neku se despierta en medio del bullicioso Scramble Crossing de Shibuya sin recordar cómo llegó allí. Poco sabe él que ha sido transportado a un plano alternativo de existencia conocido como el metro (UG)”, se lee en la descripción.

El anime The World Ends with You está más cerca de su estreno

“Neku debe asociarse con una chica llamada Shiki para sobrevivir. Juntos, completan misiones y derrotan a los monstruos conocidos como ‘Noise’ mientras descubren gradualmente la verdadera naturaleza de este Twisted Game”. ¿Sobrevivirán al juego en The World Ends with You?

“Sólo hay una forma de sobrevivir en Shibuya: confía en tu compañero"

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!