The World Ends With You cambia su opening tras arresto del baterista de ALI

La cuenta oficial de Twitter de The World Ends With You ha anunciado que cambiará el tema de apertura de su nuevo anime, luego del arresto del baterista que trabajó en la canción. El programa aún se estrenará el 9 de abril de 2021, sin embargo, "Teenage City Riot" ya no se usará en la secuencia de apertura.

Teenage City Riot fue escrita e interpretada por ALI (Alien Liberty International) junto con el rapero R-Shitei (R- 指定). Una banda de jazz-fusión con sede en Tokio, todos los miembros de ALI son artistas japoneses multinacionales de Europa, América, Asia y África.

Desde entonces, el video de la versión rap del tema de apertura de The World Ends With You, subido por Square Enix, se ha establecido como privado en YouTube. IGN aún cuenta con el teaser que comparte un fragmento de la canción y La Verdad Noticias te lo comparte abajo:

ALI en el mundo del anime

La banda ALI fue un éxito en 2019, después de que la primera temporada de Beastars usara su sencillo "Wild Side" como opening. Más tarde, su canción "Lost in Paradise" con el rapero AKLO se convirtió en el tema final de la primera temporada de Jujutsu Kaisen y hasta el día de hoy es uno de los endings más populares entre fanáticos.

Actualmente no existe más información sobre la detención de Kahadio, el baterista de la banda, que tuvo lugar el 8 de abril de 2021. La noticia de la detención se rompió a través de la página oficial de la LPA , así como a través de la discográfica de la banda de Sony Music Labels Inc.

La banda ALI declaró que "continuarían monitoreando la investigación en curso y manejarían la situación en consecuencia". Por otra parte, The World Ends With You: The Animation se transmitirá en Japón el 9 de abril de 2021, y Funimation se encargará del lanzamiento del anime.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Facebook y mantente informado. Mata ne!