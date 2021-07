The Witcher anime de Netflix estrena su primer tráiler

Netflix decidió sorprender con un nuevo avance de la anticipada película de anime The Witcher: Nightmare of the Wolf, y si no te entusiasmaron antes, prepárate para que eso cambie de inmediato.

El nuevo tráiler de The Witcher anime comienza con la narración de Vesemir, a quien se puede ver leyendo una carta sobre Witchers. Vesemir dice: "Los brujos son pícaros sin virtud. Verdaderas criaturas diabólicas aptas sólo para matar. No hay lugar entre hombres honestos para ellos".

Esta carta podría ser de las personas que viven cerca de Kaer Morhen, que terminan asaltando el torreón y destruyendo la capacidad de Witcher School para crear nuevos Witchers, de lo que incluso podríamos obtener una burla antes en el tráiler compartido por el canal de YouTube, The Witcher Netflix.

Tráiler de The Witcher anime

En el tráiler vemos a Vesemir en acción contra una horda de monstruos y la acción parece resbaladiza. Luego lo vemos saltando y cortando con un tónico activado también. Habla sobre la marca de Witchers y dice que "el miedo y la ignorancia son buenos negocios".

El tráiler del anime The Witcher: Nightmare of the Wolf luego se cierra con una batalla contra una criatura enorme y un enemigo desconocido, con Vesemir haciendo equipo con Tetra, quien le pregunta si son amigos suyos.

"Amigo de un amigo" dice Vesemir antes de lanzarse a la batalla. Mientras que Geralt es más reservado y brusco, Vesemir es carismático e incluso un poco arrogante, y es increíble ver al Brujo en su mejor momento.

También conoceremos a Deglan, quien reclamó a Vesemir a través de la Ley de la Sorpresa, y veremos cómo la caída de Kaer Morhen afectó a Vesemir y lo convirtió en el mentor que todos los fanáticos conocen.

¿De qué trata el anime de The Witcher?

Foto: The Witcher Netflix - YouTube

El anime The Witcher de Netflix se describe como tal: “El mundo de The Witcher se expande en esta historia del origen del anime. Antes de Geralt, estaba su mentor Vesemir, un joven brujo de capa y espada que escapó de una vida de pobreza para matar monstruos por monedas”.

La sinopsis continúa: “Pero cuando un extraño nuevo monstruo comienza a aterrorizar políticamente a un reino tenso, Vesemir se encuentra en una aterradora aventura que lo obliga a enfrentarse a los demonios de su pasado".

The Witcher anime está escrita y producida por Beau DeMayo y coproducida por The Witcher Showrunner. La productora ejecutiva Lauren Schmidt Hissrich y Kwang Il Han de Studio Mir, también está dirigiendo la película que se estrenará el 23 de agosto.

