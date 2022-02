The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo Parte 1 llega a Netflix en 2022

La historia de Nanatsu no Taizai como una serie de anime aparentemente había llegado a su fin, en la mente de muchos fanáticos del anime, con el lanzamiento de la película The Seven Deadly Sins: Cursed By Light.

Sin embargo, parece que el servicio de streaming Netflix, que ya alberga los episodios animados y las películas asociadas, está revisitando este universo al confirmar que no solo llegará una nueva película este año, sino que será la primera de dos que planean explorar la descendencia de dos de los personajes principales de la franquicia.

Si bien se supo a fines del año pasado que Nanatsu no Taizai regresaría este año, el servicio de transmisión ha publicado nueva información sobre la próxima película CGI centrada en Tristán y que continuará con el legado de The Sins.

Estreno The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo

La próxima película de Nanatsu no Taizai se estrenará en algún momento de 2022. El anuncio oficial de Netflix sobre el próximo lanzamiento de The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo Parte 1, que seguirá la historia del hijo de Meliodas y Elizabeth, dice así:

“Bob Shirahata dirige este anime derivado del exitoso manga Seven Deadly Sins de Nakaba Suzuki, quien ha escrito una nueva historia original: ‘Dividida en dos partes, la historia seguirá a Tristan, el hijo de los protagonistas Meliodas y Elizabeth’”.

El anuncio continúa: “Tristan hereda el poder del Clan de la Diosa y puede curar las heridas y lesiones de las personas, pero a menudo termina lastimando a otros debido a su incapacidad para controlar el poder del Clan Demoníaco”.

“Para proteger a su familia, Tristan se dirige al Castillo de Edimburgo y se encuentra con una gran cantidad de nuevos amigos en el camino". Recordamos que puedes ver el anime completo de Nanatsu no Taizai en este enlace de Netflix.

¿Cuántas películas tiene Nanatsu no Taizai?

Foto: Nanatsu no Taizai / Netflix

Nanatsu no Taizai tiene un total de 2 películas. Actualmente, la historia creada por Nakaba Suzuki continúa a través de las páginas del manga derivado, Four Knights of the Apocalypse, que sigue a una nueva banda de héroes que navegan por el mundo que tantos han llegado a conocer y amar a lo largo de los años.

Lanzada a principios de este año, la serie Four Knights of the Apocalypse aún no ha sido seleccionada para una serie de anime propia, pero considerando la popularidad de los Sins, definitivamente no nos sorprendería. La Verdad Noticias te compartirá más detalles de la película The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo en el futuro.

