The Seven Deadly Sins: Cursed by Light revela nuevo arte de personajes

El medio japonés Natalie, reveló un arte para la nueva película de The Seven Deadly Sins: Cursed by Light donde se mostró algunas de las expresiones faciales y la actitud general de dos de los demonios de la película.

Nabaka Suzuki, el creador de Nanatsu no Taizai (Siete Pecados Capitales), comentó sobre los dibujos y dijo que quería que los rostros de los personajes reflejaran a los de sus actores de voz, Akira Kawashima y Yusuke Inoue.

La Verdad Noticias te comparte el nuevo arte de los personajes de anime a continuación. Además, te recordamos que la serie de anime se encuentra transmitiendo su quinta temporada Dragon’s Judgement (Fundo no Shinpan) y la película Cursed By Light es una secuela directa.

Nuevo arte de Nanatsu no Taizai

Boceto de Nanatsu no Taizai: Cursed By Light

(Foto: 7_taizai en Twitter) Demonio por Akira Kawashima

(Foto: 7_taizai en Twitter) Demonio por Yusuke Inoue

"Pensé que Kawashima-san debería ser un demonio severo con una buena voz, e Inoue-san debería ser un demonio con aspecto de payaso", dijo el creador de Nanatsu no Taizai.

"Creo que definitivamente es más interesante si se parecen un poco entre sí, ¡y no puedo esperar a ver cómo resultan una vez que se expresan!", agregó. La película de Studio DEEN recientemente lanzó un nuevo tráiler largo cargado de spoilers.

Fecha para The Seven Deadly Sins: Cursed By Light

La película de Nanatsu no Taizai: Cursed by Light se estrenará en Japón el 2 de julio de 2021 y los fanáticos de todo el mundo pueden esperar su lanzamiento después de unos meses. Lo normal es esperar casi 1 año para ver un largometraje de anime en cines de Occidente y pasó algo similar con Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen.

The Seven Deadly Sins: Cursed by Light es la segunda película basada en la serie de manga y anime, y será dirigida por Takayuki Hamana, con Rintarou Ikeda como guionista. El elenco original de las primeras cinco temporadas del anime, así como la primera película, también regresará para la película.

