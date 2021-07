The Rising of the Shield Hero retrasa su temporada 2 hasta 2022

Los fanáticos han estado esperando desde 2019 para regresar a una de las series de anime isekai más populares con The Rising of the Shield Hero. Desafortunadamente, parece que los fanáticos de la serie no verán la temporada 2 hasta hasta 2022.

Originalmente programado para lanzarse a finales de este año en octubre, el sitio web oficial de la serie publicó la desalentadora noticia de que la serie de anime producida por el estudio de animación Kinema Citrus pospondrá su segunda temporada debido a "varias razones”.

El anime gira en torno a personajes como Naofumi, Raphtalia y otros héroes de anime. Su primera temporada fue bien recibida por los fanáticos de la animación japonesa y la confirmación de una temporada 2 emocionó por la expansión de los episodios. La Verdad Noticias te comparte más actualizaciones a continuación.

¿Cuándo sale The Rising of the Shield Hero 2?

La temporada 2 del anime se retrasó por las dificultades que surgieron de la pandemia de COVID-19. La nueva fecha de lanzamiento es abril de 2021, pero aún podría cambiarse por la contingencia sanitaria.

"Debido a varias razones, hemos decidido posponer la transmisión de la temporada 2, que estaba programada para ser transmitida a partir de octubre de 2021. Actualmente, estamos planeando transmitir a partir de abril de 2022, por lo que cuando se detalla la fecha y la hora están decididas, le informaremos en el sitio web oficial”, compartió el programa de Kinema Citrus.

¿De qué trata Tate no Yuusha?

La primera temporada de la serie Tate no Yuusha (nombre en japonés) nos introdujo en un mundo de fantasía en el que un otaku normal asumió el papel del "héroe escudo", junto con otros tres adolescentes de varios mundos que han asumido estos roles de salvadores.

Con Naofumi casi inmediatamente siendo odiado por los ciudadanos de este nuevo mundo en el que fue arrojado, su búsqueda para salvar el mundo fue sin duda una batalla cuesta arriba. Especialmente, considerando lo poco ortodoxa que era su arma cuando se trataba de luchar contra oponentes.

Con el entorno de fantasía presentado tomando una página de los juegos de rol en línea multijugador masivo como World of Warcraft o Final Fantasy XIV, la serie The Rising of the Shield Hero pudo destacarse en un género que poco a poco ha sido más frecuente en el medio del anime.

