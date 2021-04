The Quintessential Quintuplets tendrá película en lugar de una temporada 3

The Quintessential Quintuplets, conocida en su versión mexicana como “Las Quintillizas”, anunció que la tercera temporada de su anime cambiará de formato y en su lugar los fanáticos tendrán ¡Una película!

Como acabas de leer, la productora de la serie, TBS Animation, anunció que la esperada secuela será un largometraje que se estrenará en Japón en 2022. De momento La Verdad Noticias no puede confirmar una fecha de estreno en Estados Unidos y Latinoamérica.

TBS Animation también tuiteó el anuncio en su cuenta oficial de Twitter. La compañía ofreció un breve mensaje a los fanáticos, que decía: “Gracias a todo su apoyo, la secuela será una película. Se lanzará en 2022, por lo que esperamos que lo esté esperando ".

Película de The Quintessential Quintuplets

Cuando el estudio anunció que tenía un seguimiento de la temporada 2 en proceso, los fanáticos esperaban una temporada 3 de The Quintessential Quintuplets. Sin embargo, en un giro sorpresa, la secuela de The Quintessential Quintuplets será una película.

TBS Animation también proporcionó un póster promocional para la próxima película con todos los personajes en vestidos de novia.

Al parecer cada una de las protagonistas elegirá un tipo distinto de boda.

Además de dos temporadas de anime y una serie de manga, la franquicia también cuenta con un videojuego. Mages desarrolló y publicó la novela visual The Quintessential Quintuplets ∬: Summer Memories Come in Fives. Mages solo lanzó el juego en Japón en marzo de 2021. Con la segunda temporada del anime también terminando en marzo de 2021, la franquicia disfruta actualmente de una ola de popularidad.

"Cinco veces la ganancia. Cinco veces el dolor. Futaro ya tiene las manos ocupadas con las quintillizas, pero cuando su primer amor aparece de la nada, las cosas se complican aún más. La forma en que las chicas lidian con la competencia puede sellar su destino”, se lee en la reseñ del anime.

The Quintessential Quintuplets cuenta también con una serie de manga que publica Shūkan Shōnen Magazine de la editorial Kodansha desde 2017. El anime está a cargo de Bibury Animation Studios.

