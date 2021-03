¿The Promised Neverland tendrá tercera temporada de anime?

La segunda temporada de The Promised Neverland termina hoy, pero ¿se renovará la serie de anime para la temporada 3 y, de ser así, cuándo podría lanzarse? La Verdad Noticias explora las posibilidades y enlista los puntos buenos (o malos) del programa.

The Promised Neverland 2 llega a su final

Nuevamente es ese momento de la vida, la última semana de nuevos episodios de anime. Así es, innumerables programas llegan a su fin esta semana, incluido el anime favorito de los fanáticos: The Promised Neverland.

Si bien ha habido cierta controversia en la comunidad sobre la dirección que ha tomado la serie en la temporada 2, hay millones de fanáticos en todo el mundo que todavía aman The Promised Neverland.

Imagen promocional de la temporada 2 (The Promised Neverland)

The Promised Neverland - Temporada 3

En el momento de escribir este artículo, CloverWorks no ha renovado oficialmente The Promised Neverland para la temporada 3. Sin embargo, dada la existencia de material de manga original (aunque no siempre le sea fiel la animación, se puede esperar una nueva temporada de anime en el futuro.

Para CloverWorks, es posible que quieran distanciarse de esta respuesta negativa dejando de lado The Promised Neverland. En su lugar, se centraron en su próximo proyecto Fate / Grand Order - Grand Temple of Time: Solomon.

Curiosamente, es muy poco probable que la serie vuelva a cubrir el material del manga. Solo el tiempo dirá si The Promised Neverland seguirá siendo lo suficientemente popular como para renovarse para la temporada 3, o si los comentarios de la segunda temporada hundirán la serie.

La segunda temporada fue polémica por no ser fiel a los acontecimientos del manga e incluso por modificar algunas apariciones de personajes. Emma y los demás aún tienen mucho por contar en la pantalla chica, ya que el manga The Promised Neverland ya llegó a su final.

