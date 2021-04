The Promised Neverland temporada 3: Fecha de lanzamiento y más

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, The Promised Neverland temporada 2 lanzó su décimo y último episodio el 19 de marzo de 2021. El anime que se basa libremente en el manga escrito por Kaiu Shirai contó con once episodios. A pesar de las recientes controversias en torno a la emisión, ¿habrá una temporada 3?.

La segunda temporada debutó el 8 de enero de 2021 y se desarrolló semanalmente. Después del quinto episodio, se lanzó un episodio especial el 12 de febrero. La serie se reanudó con el sexto episodio el 19 de febrero de 2021. Se emitió originalmente en FujiTV y se lanzó en Funimation y Hulu.

La segunda temporada de The Promised Neverland recibió una gran reacción de los fanáticos por su desviación del manga original. Si bien la serie también había realizado cambios en la primera temporada, los cambios realizados en la segunda temporada fueron escandalosos.

El manga terminó en junio de 2020. Sin embargo, el mangaka, Kaiu Shirai, no estaba satisfecho con el final. Por lo tanto, insistió en que se hicieran algunos cambios en el anime. La serie sigue la historia de los niños que habían escapado de Grace Field House. Entran en el mundo de los demonios y luchan por sobrevivir.

Fecha de lanzamiento de The Promised Neverland temporada 3

The Promised Neverland temporada 3 más cerca que nunca.

The Promised Neverland temporada 3 debería lanzarse a finales de 2022 si las compañías y casas de producción interesadas lo consideran. Hasta ahora, no ha habido ningún anuncio oficial sobre el lanzamiento de otra temporada de The Promised Neverland.

La primera temporada de The Promised Neverland se lanzó en enero de 2019 y finalizó en marzo de 2019. Se suponía que la segunda temporada se lanzaría en octubre de 2020, pero se retrasó debido a la pandemia. Si CloverWorks decide hacer otra temporada del anime, podría anunciarse en breve.

The Promised Neverland temporada 3

Sin embargo, con la reacción negativa masiva de los fanáticos, parece muy poco probable que se haga otra temporada después de la catastrófica segunda temporada. La ejecución y la escritura de la última temporada fueron tan pobres que ni Toshiya Ono ni Kaiu Shirai quieren tomar los créditos del episodio 10.

El anime The Promised Neverland fue igualmente malo para quienes habían leído el manga y quienes no. El anime necesita un reinicio en lugar de otra temporada. La segunda temporada necesita una nueva versión antes de que los creadores continúen con la serie.

¿Te gustaría ver una tercera temporada de The Promised Neverland? Déjanos tus comentarios.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en TikTok y mantente informado.