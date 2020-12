The Promised Neverland revela el total de episodios de su segunda temporada

La segunda temporada del anime de The Promised Neverland llegará el próximo 7 de enero de 2021 a Japón tras el estreno de la primera que tuvo lugar en 2019 conquistando a los críticos y amasando a una legión de fans alrededor del mundo.

La producción encargada de la segunda temporada del anime de The Promised Neverland reveló cuántos episodios integrarán lo más reciente de la popular serie.

La adaptación al anime de la historia originalmente escrita por Kaiu Shirai e ilustrada por Posuka Demizu entregará a los seguidores una segunda temporada de The Promised Neverland integrada por un total de 12 episodios como fue en el caso de la primera.

Estos nuevos episodios de la segunda temporada del anime de The Promised Neverland han generado gran expectativa no solo porque continuarán las aventura de Emma y los demás niños tras su escape sino porque el staff de la serie ha revelado que esta incluye escenas no vistas en el manga.

Continua el éxito de la franquicia de The Promised Neverland

Los fans de la historia de The Promised Neverland se encuentran emocionados puesto que no solo esperan el estreno de la segunda temporada del anime en 2021 sino que también se estrenó recientemente una película live action además de que se anunció una serie de actores reales producida por FOX para Amazon.

De igual forma además de estos estrenos que incluyen la segunda temporada del anime de The Promised Neverland, en 2021 también se esperan más de los nuevos especiales que se han ido publicando en el manga ahondando en personajes específicos de la saga. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca esta esperada serie para traerte lo más reciente.

