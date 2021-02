The Promised Neverland lanzará su juego en primavera de 2021

CyberAgent anunció el lunes que el juego para smartphones, inspirado en The Promised Neverland, se lanzará para dispositivos iOS y Android esta primavera con el título Yakusoku no Neverland - Kariniwa Kara no Dass (The Promised Neverland: Escape from the Hunting Grounds).

La compañía abrió un sitio web oficial para el juego. Se trata de un juego de escape en línea, en el que cuatro jugadores trabajarán juntos para salir de un mapa basado en la serie de anime. Los jugadores controlan diferentes personajes y pueden usar una variedad de armas y elementos para derrotar a los demonios.

La preinscripción está abierta ahora. La aplicación del juego será gratuita, pero tendrá compras integradas opcionales. La Verdad Noticias te comparte una captura de pantalla que da un primer vistazo de la jugabilidad en The Promised Neverland: Escape from the Hunting Grounds.

Vista previa del juego Yakusoku no Neverland

Más sobre The Promised Neverland

La primera adaptación al anime (también conocido como Yakusoku no Neverland) se estrenó en enero de 2019. Aniplex de América transmitido en el anime en Crunchyroll, Hulu, Funimation y HIDIVE. Toonami comenzó a transmitir el programa en abril de 2019.

Se programó el estreno de una segunda temporada del anime en octubre de 2020, pero se retrasó hasta enero de 2021 debido a los efectos de la nueva enfermedad del coronavirus (COVID-19) en la producción.

Finalmente, la segunda temporada de The Promised Neverland se estrenó el 7 de enero y ha recibido fuertes críticas por “aparentemente” no ser fiel al material de manga original. Funimation está transmitiendo la serie a medida que se transmite en Japón, con doblaje y subtítulos en varios idiomas.

Por otra parte, The Promised Neverland inspiró una adaptación live action (acción en vivo) que se inauguró el 18 de diciembre. Además, Amazon está desarrollando su propia adaptación live action separada del manga escrito por Kaiu Shirai e ilustrado por Posuka Demizu.

