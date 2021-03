The Promised Neverland estrenará su segunda temporada en Toonami

The Promised Neverland se ha abierto camino a lo largo de la segunda temporada de este año, y los fanáticos podrán ver su doblaje en poco tiempo. Gracias a un nuevo anuncio, los internautas han sido informados de que Toonami traerá su última temporada al catálogo.

Según Toonami, The Promised Neverland traerá la segunda temporada a la alineación el 10 de abril a la 1:30 am. Si el horario no cambia para adaptarse a la nueva temporada, esto significa que el anime de fantasía oscura se está apoderando del lugar de Fire Force.

Por supuesto, hay algunos fanáticos que podrían no estar de acuerdo con la noticia. La Verdad Noticias informó anteriormente que esta segunda temporada ha recibido críticas en gran medida “mixtas” (buenas y malas) hasta la fecha. CloverWorks está a cargo de la animación, pero el problema es no seguir la historia del manga.

Toonami transmitirá la temporada 2 desde el 10 de abril

Más del anime The Promised Neverland

El entusiasmo por The Promised Neverland fue alto después de su intensa primera temporada, pero el anime dejó caer la emoción en la segunda temporada. El ritmo fue recibido con críticas desde el principio, y las cosas subieron un poco cuando la temporada 2 se saltó un arco importante del manga.

Si conoces el Arco de Goldy Pond, puedes olvidarte de verlo en esta segunda temporada. Y como puedes imaginar, el cambio de historia provocó algunos debates desagradables con los fanáticos. Esto dejó fuera el debut de nuevos personajes e incluso “inventó” varias situaciones en la historia original de Kaiu Shirai.

Aún así, The Promised Neverland siempre puede cambiar su reputación con tiempo y bastante esfuerzo. El resto de la temporada dos podría prevalecer contra todo pronóstico, por lo que si quieres juzgar el anime por ti mismo, puedes sintonizar Toonami a partir del próximo mes o bien verlo en Crunchyroll.

