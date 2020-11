The Promised Neverland comparte actualización de la segunda temporada del anime

Esta temporada de Halloween ha resultado no solo el momento ideal para revisitar la primera temporada del anime de The Promised Neverland del escritor de manga Kaiu Shirai y el dibujante Posuka Demizu sino que vino acompañada de una pequeña actualización por parte de otro de los involucrados en la realización de la segunda temporada.

Y es que cabe recordar que los datos sobre esta nueva temporada de episodios del anime han sido escasos por lo que ha sido el encargado de la música de la serie quien ha dado un vistazo a los fans de lo que está por venir.

¿Qué depara la segunda temporada del anime para los protagonistas de The Promised Neverland?

Takahiro Obata el compositor detrás de la segunda temporada de The Promised Neverland compartió en Twitter un breve clip de 35 segundos de una de las nuevas canciones que acompañará a los personajes de este anime en sus aventuras.

Obata deseó a los seguidores de The Promised Neverland un feliz Halloween al tiempo que les preguntó si se imaginaban que escena acompañará la tonada cuando los nuevos episodios sean trnasmitidos en enero.

Pandemia ha retrasado la segunda temporada del anime de The Promised Neverland.

Como hemos informado en La Verdad Noticias es innegable el efecto que ha tenido la contingencia sanitaria del coronavirus en la industria del entretenimiento y lo mismo ha sido cierto en la producción de las series de anime en Japón, muchas de las cuales han reportado retrasos para consternación de seguidores de todo el mundo.

The Promised Neverland no ha sido la excepción ya que tras un anuncio inicial que prometía el estreno de la segunda temporada del anime en otoño de este año la realidad es que no será hasta enero del 2021 que los seguidores puedan disfrutar de los nuevos episodios.

Sin embargo no todo son malas noticias, ya que es posible que por lo menos se transmita un teaser o trailer de la segunda temporada del anime en la convención Jump Festa que Shueisha prepara para fin de año. ¿Estás emocionado por el regreso de The Promised Neverland? Déjanos saber tu opinión en los comentarios.