The Prince of Tennis estrena primer tráiler para película CG basada en el anime

Originalmente anunciada para la primavera de este año, la nueva película con animación 3DCG de The Prince of Tennis llegará a las salas de cine de Japón en otoño de 2021 según se reveló durante una presentación especial de la franquicia en el evento Jump Festa.

La cinta será la primera película con animación 3DCG de la franquicia de anime y manga de The Prince of Tennis.

La película llevará por título ‘Ryoma! Rebirth Movie The Prince of Tennis’ y se trata de la primera adaptación a animación 3DCG de la franquicia. La cinta relatará los eventos ocurridos en los tres meses entre el anime original y su secuela.

Junto con este anuncio durante el Jump Festa se reveló también el primer tráiler promocional de la película que continuará la historia del anime de The Prince of Tennis así como su poster oficial que programa el estreno de la cinta para el 3 de septiembre de 2021.

Revelan staff detrás de película 3DCG de The Prince of Tennis.

Esta nueva película con animación 3DCG de The Prince of Tennis está dirigida por Hiroshi Koujina de The Monk Stuidos y Leica con ayuda del Studio KAI. Takehiko Hata es el encargado del guión y Patricia Hishikawa supervisará el CG a cargo de Momoko Yamada.

Te recomendamos leer: Manga: Naomi Osaka tendrá su propia serie titulada Unrivaled Naomi Tenkaichi

Desafortunadamente no existen aún planes para su estreno fuera de Japón sin embargo estamos seguros que solo es cuestión de tiempo para que esta nueva película de la franquicia de The Prince of Tennis llegue a Latinoamérica. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca esta popular serie de anime y manga para traerte lo más reciente.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!