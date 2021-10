The Prince of Tennis anuncia nuevo anime de televisión tras casi una década

The Prince of Tennis (El Príncipe del Tenis) de Takeshi Konomi, está celebrando este año el vigésimo aniversario del debut original de su anime, y los fanáticos pueden haber notado cómo la franquicia ha regresado en los últimos años con nuevos proyectos sorpresa.

Estos no solo han incluido una serie de episodios OVA que destacan algunos de los combates más destacados de la serie, sino un nuevo largometraje animado por computadora (CGI) que ayuda a cerrar la brecha entre El Príncipe del Tenis y su secuela de El Príncipe del Tenis II.

Ahora, el anime volverá en forma adecuada con la primera nueva serie de anime de televisión para la franquicia en una década. Antes, La Verdad Noticias informó que Funimation estrena las OVAs The Prince of Tennis 2 Hyotei vs Rikkai con doblaje.

Nueva serie de anime The Prince of Tennis

Promocional del anime "El Príncipe del Tenis: U-17 World Cup"

Como parte de la celebración del vigésimo aniversario del anime original, El príncipe del Tenis II regresará para una nueva serie de anime que tomará el arco de la Copa Mundial Sub-17. Actualmente está programado para su debut el próximo año 2022 en Japón, y puedes ver el primer póster con Ryoma Echizen, Kunimitsu Tezuka y Hoo Byodoin arriba.

Según informó el Twitter ofiial del anime, El Príncipe del Tenis II: U-17 World Cup presenta a algunos miembros del personal y del elenco que han trabajado en los recientes episodios especiales de OVA, como Keiichiro Kawaguchi que regresa para dirigir la serie para Studio KAI y MSC Mitsutaka Hirota supervisará los guiones.

Póster por el 20º Aniversario del anime El Príncipe del Tenis

Chihiro Tamaki regresa para componer la música, y Akiharu Ishii diseñará los personajes y se desempeñará como director de animación en jefe. También hay varios miembros del elenco que regresan.

Entre ellos se encuentran Junko Minagawa como Ryoma Echizen, Ryotaro Okiayu como Kunimitsu Tezuka, Hiroki Yasumoto como Hoo Byodoin, Junichi Suwabe como Keigo Atobe, Sachiko Nagai como Seiichi Yukimura, Yoshimasa Hosoya como Kuranosuke Shiraishi, Tarusuke Shingano como Eishiro Kite y Mamoru Miyano como Ryoga Echizen.

¿Cómo se llama el anime del Príncipe del Tenis?

El anime se llama Tenisu no Ōjisama en japonés y Funimation describe su secuela como tal: "Los estudiantes de secundaria lucharon ferozmente entre sí en un torneo nacional. ¡Ahora, 50 representantes elegidos regresan para pelear nuevamente como estudiantes de secundaria! El escenario es el Campo de Entrenamiento Representativo Japonés Sub-17”.

“Los estudiantes de la escuela han sido invitados por primera vez a un campamento conocido por producir los mejores tenistas japoneses. Campeones nacionales de Seigaku, Hyotei, Rikkai, Shitenhoji …” Para más información, visita el sitio oficial de The Prince of Tennis que celebra su 20 aniversario.

