The Legend of Zelda quiere una serie de anime para adultos con Netflix

Este mes Netflix trajo el final de Castlevania y la despedida fue un movimiento inteligente para los fanáticos de la serie animada. El anime fue uno de los originales mejor calificados del servicio de streaming desde su lanzamiento, y ayudó a expandir el amor de Netflix por la animación japonesa.

Aunque Castlevania finalizó, un animador parece tener una propuesta para The Legend of Zelda en caso de que Nintendo esté escuchando. Powerhouse Animation tiene que poner mucha atención a este rumor, ya que un anime sobre el héroe Link en un ambiente para adultos, es algo que muchos fanáticos quieren.

A continuación, La Verdad Noticias te comparte toda la información relacionada a la posible serie de anime de Zelda con Netflix y por qué su estreno sería buena propuesta para el futuro de la plataforma de streaming en el mundo de la animación japonesa.

¿The Legend of Zelda tendrá anime con Netflix?

Zelda ya tiene un manga y sería perfecto en un anime

Aún no se confirmó un anime para The Legend of Zelda con Netflix. Sin embargo, el equipo de Zelda Dungeon recientemente habló con David Howe, editor de Powerhouse Animation en Castlevania.

Fue allí donde discutió el potencial detrás de un anime de Legend of Zelda, y Howe parece seguro de que la franquicia de Nintendo está lista para adaptarse a esta industria. "Creo que hay un precedente", dijo.

"Yo personalmente tengo un par de copias del manga Ocarina of Time, así que ya lo han adaptado a un formato de manga serializado ... y creo que si algo funciona en un formato de manga, entonces funcionaría en un anime. Y luego también está la construcción del mundo", agregó el animador de Castlevania.

¿The Legend of Zelda tiene serie animada?

Serie animada de Zelda en 1989

El mundo de Zelda no es ajeno a la animación. En 1989, la franquicia de Nintendo recibió una serie de televisión animada ahora olvidada y para niños. El programa es conocido principalmente por su terrible calidad en estos días, pero los fanáticos nunca han perdido la esperanza en un esfuerzo real de anime.

Además, si David Howe consiguiera la licencia, dice que Zelda necesitaría ser un programa para adultos. "Si hubiera mi sueño de una adaptación de anime de Zelda, definitivamente sería para adultos”, dijo Howe.

“Quiero decir, no sería una calificación R tan dura como Castlevania, creo que sería alienante para mucha gente. Pero creo que solo tomándolo en serio y dando a los personajes y al mundo el respeto que se merecen. Creo que sería mucho más fácil de hacer en estos días que en los 80”, agregó el animador.

La estética oscura de Castlevania podría ser demasiado para Zelda, pero no hay duda de que Nintendo podría lanzar una adaptación de la aventura de Link si quisiera. Pokémon ha demostrado lo exitoso que puede ser un anime como marketing, por lo que el juego de Zelda se beneficiaría de un anime si se manejara con cuidado.

Si The Legend of Zelda alguna vez está en el mercado para una adaptación, bueno, el equipo de Powerhouse Animation está listo para atender esa llamada. Te recordamos que Netflix estrenará un anime de Resident Evil y anteriormente tuvieron éxito con las películas de Guillermo del Toro, en la serie Pacific Rim: The Black.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!