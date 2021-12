The Irregular at Magic High School confirma más anime

Mahōka Kōkō no Rettōsei confirma más anime

Tras la emisión del especial Mahōka Kōkō no Rettōsei: Reminiscence Arc, el sitio web de la franquicia anunció que la serie de anime, que comenzó en 2014, continuará.

El anime comenzó como una novela web de Tsutomu Satou en el sitio web Shousetsuka Ni Narou en 2008. Se convirtió en una serie de novelas ligeras con ilustraciones de Kana Ishida en marzo de 2011, publicada bajo la etiqueta Dengeki Bunko.

La serie de novelas ligeras terminó con 32 volúmenes en septiembre de 2020. Anteriormente, en La Verdad Noticias informamos que The Irregular at Magic High School obtiene 2 secuelas de novelas ligeras.

The Irregular at Magic High School comparte tráiler

El Twitter oficial de The Irregular at Magic High School compartió la información de una continuación en un primer teaser. El personal principal de Visitor's Arc incluye a Risako Yoshida como director, Jimmy Stone como director asistente, Muneo Nakamoto de Lightworks como guionista y Kana Ishida como diseñador de personajes y director de animación en jefe.

¿Cuántas temporadas tiene Mahōka Kōkō no Rettōsei?

Foto: Crunchyroll / Mahōka Kōkō no Rettōsei

El anime Mahōka Kōkō no Rettōsei tiene 2 temporadas en Crunchyroll. La primera temporada de anime se emitió en 2014 con Madhouse como la productora de animación, mientras que Visitor's Arc se emitió en 2020 con la producción de Eight Bit.

Eight Bit también produjo la película Mahōka Kōkō no Rettōsei: The Girl Who Calls the Stars, que se estrenó entre las dos temporadas en 2017. Un anime basado en el manga derivado The Honor Student at Magic High School, producido por CONNECT, fue transmitido de julio de 2021 a septiembre de 2021.

Crunchyroll describe la primera temporada del anime como: “Basado en la novela ligera de Tsutomu Sato, Mahōka Kōkō no Rettōsei se desarrolla en un mundo donde la magia existe, pero en lugar de usar cánticos y hechizos, los usuarios de magia lanzan hechizos con su Dispositivo Asistente de Casting (CAD)”.

“El CAD está impregnado de las Psions del usuario (una partícula de pensamiento sin sustancia) que activa el dispositivo y construye el ritual mágico”.

