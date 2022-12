That Time I Got Reincarnated as a Slime: Scarlet Bond llega a cines de México

Mediante un comunicado de prensa, Crunchyroll anunció las fechas de estreno en cines para México y territorios de habla inglesa, así como nuevos detalles que incluyen un nuevo póster y un tráiler de su próxima película That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Scarlet Bond (TenSura).

La película, que se estrenó en Japón el 25 de noviembre de este año, se basa en la exitosa novela ligera escrita por Fuse e ilustrada por Mitz Vah, y la popular serie de anime de aventuras y fantasía That Time I Got Reincarnated as a Slime.

¿Cuándo se estrena la película TenSura en México?

"That Time I Got Reincarnated as a Slime: La Película"

La película con duración de 110 minutos, llegará a cines mexicanos el 26 de enero de 2023. Reino Unido e Irlanda el 18 de enero, Australia el 19 de enero, EE.UU. y Canadá el 20 de enero. La Verdad Noticias te informa que las fechas para el Medio Oriente y otros mercados europeos serán anunciadas próximamente.

Sinopsis That Time I Got Reincarnated as a Slime

La serie sigue la historia de Mikami Satoru, un hombre promedio de 37 años que muere y se reencarna como la criatura menos extraordinaria que se pueda imaginar: una baba (slime).

Inicialmente, las cosas son bastante sombrías. Es ciego, sordo y débil. Pero al combinar sus dos habilidades especiales, "Predator" y "Great Sage", el recién nombrado, Rimuru Tempest, usará sus poderes de blobby para hacer amigos y enemigos por igual en un mundo nuevo y diverso.

La historia independiente tiene lugar después del final de la segunda temporada de la serie de anime, que actualmente se transmite en la plataforma Crunchyroll. Más detalles sobre la película That Time I Got Reincarnated as a Slime: Scarlet Bond, serán revelados en los próximos meses.

