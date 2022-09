Teoría de My Hero Academia dice que Shigaraki Tomura nació sin poderes

My Hero Academia ha generado una serie de teorías de fanáticos en su día, y parece que surgen más día a día. Por supuesto, difícilmente se puede culpar al fandom dada la cantidad de esas teorías que se han hecho realidad.

Desde Dabi hasta Aizawa, varios héroes han visto hacerse realidad las teorías sobre ellos, y lo mismo ocurre con sus malos. Y ahora, los fanáticos están atentos a una teoría de Shigaraki Tomura que sugiere que el villano en realidad no tiene peculiaridades (Quirks).

La teoría ha existido durante algún tiempo, con algunos fanáticos que incluso retrotraen argumentos a la primera temporada de la serie My Hero Academia. Algunos creen que los zapatos a juego de Shigaraki con Izuku prueban el punto, ya que muchos creen que las personas sin peculiaridades necesitan zapatillas especiales para acomodar la articulación extra del dedo del pie.

Otros simplemente piensan que la peculiaridad de Shigaraki es demasiado extrema para simplemente manifestarse, pero no se puede negar que el hombre tiene una ahora. Pero en lo que se refiere a esta teoría, La Verdad Noticias te comparte que hay algunas cosas que respaldan su peso.

Edad y cuerpo de Shigaraki Tomura

Así luce el Quirk "Decay" en My Hero Academia

El primer problema se reduce a la edad de Shigaraki y la edad que tenía cuando su Quirk “Decay” hizo su debut. Se confirmó que el niño no tenía peculiaridades hasta la edad de cinco años, y eso es un poco inusual.

Izuku fue diagnosticado sin peculiaridades a una edad similar, si no un poco mayor. La tradición de My Hero Academia ha dejado en claro que la mayoría de las personas desarrollan sus poderes cuando tienen cuatro años. Pero para Shigaraki, bueno, ese no fue el caso.

Tampoco vale la pena que la madre de Shigaraki estuviera preocupada por una picazón persistente que desarrolló justo antes de que se manifestara Decay. Esta reacción casi alérgica podría haber sido causada por el inminente debut de la peculiaridad... o porque se le impuso una peculiaridad incompatible.

El hombre misterioso de My Hero Academia

Y quién podría imponerle la peculiaridad. Bueno, en el capítulo 235, el manga de Boku no Hero Academia de Kohei Horikoshi insiste en seguir a Shigaraki cuando el niño regresa con su madre después de huir de casa.

El hombre que encontró a Shigaraki se mantuvo en la sombra, pero su atuendo y sombrero son fáciles de distinguir. Esta persona parece aparecer en un capítulo posterior durante la historia de fondo de Dabi, y no es otra que One For All.

Las miradas a juego y el hombre misterioso han convencido a muchos One For All de interactuar con Shigaraki antes de que se manifieste Decay. Entonces, si le dio al niño una peculiaridad, bueno, tuvo la oportunidad de hacerlo.

Quirkless AFO y OFA

Imagen: BONES / Shigaraki Tomura

Algunos fanáticos podrían preguntarse por qué All For One le daría una peculiaridad a Shigaraki, y todo se reduce a dos argumentos. Por un lado, el villano no quiere nada más que romper All Might, y su corrupción de Shigaraki solo ayudaría en ese objetivo.

Todos los lazos de Might con la abuela del niño son increíblemente estrechos, por lo que Shigaraki unirse a All For One dañaría el Símbolo de la Paz. Y en segundo lugar, tenemos que considerar la teoría sin peculiaridades. All For One hizo una investigación considerable sobre las peculiaridades con el Dr. Garaki, y sabían que ningún cuerpo normal podía albergar múltiples peculiaridades.

Solo podrían albergar algo como All For One o One For All si nacieron con eso... o si no tenían peculiaridades. Izuku puede ejercer el poder de All Might porque no nació con un poder. Y si esta teoría es acertada, All For One seleccionó a Shigaraki para que lo sucediera porque el niño era igualmente impotente.

¿Qué opinas de esta popular teoría de los fanáticos? ¿Crees que algo anda mal con el poder de Shigaraki? Mientras tanto, se acerca el lanzamiento del anime My Hero Academia Temporada 6 para el calendario de otoño 2022.

