Tensei Shitara Slime Datta Ken estrenará película de anime en 2022

El popular anime isekai de Tensei Shitara Slime Datta Ken (That Time I Got Reincarnated As A Slime “TenSura”) seguirá la reciente conclusión de su última temporada con un largometraje, que se lanzará en algún momento durante el otoño de 2022.

La cuenta oficial de Twitter de la franquicia de fantasía anunció la nueva película aún sin título, poco después del episodio final de la segunda temporada que se emitió en Japón. Si bien no se revelaron detalles de la historia sobre la película, la cuenta de Twitter confirmó que la película se lanzaría antes de fines de 2022.

El sitio de entretenimiento japonés Comics Natalie luego reveló la primera obra de arte promocional de la película. Anteriormente, La Verdad Noticias informó que un cosplay de Tensei Shitara Slime Datta Ken celebra la temporada 2.

Tráiler y póster de la película TenSura

Según información del sitio oficial de That Time I Got Reincarnated As A Slime, el anime cuenta la historia de Satoru Mikami, un asalariado de mediana edad en el Japón moderno cuya vida llega a un final repentino después de que un asaltante desconocido lo apuñala hasta la muerte.

Para sorpresa de Mikami, se encuentra reencarnado en un mundo de alta fantasía como un limo, el más humilde de todos los monstruos de juegos de rol de fantasía. Usando sus nuevas habilidades únicas, Mikami eventualmente toma el nuevo nombre de Rimuru Tempest y establece una nación de monstruos compañeros.

Rimuru tiene el objetivo final de crear una sociedad donde todas las razas de monstruos puedan coexistir con los reinos humanos de este nuevo mundo. La serie, a la que sus fans a veces se refieren como "Slime Isekai" o “TenSura”, comenzó en 2014 con una serie de novelas ligeras escrita por Fuse e ilustrada por el artista Mitz Vah.

Póster de la película "Tensei Shitara Slime Datta Ken"

La serie de novelas fue un éxito inmediato con más de 4.5 millones de copias impresas, y fue seguida rápidamente con una adaptación de manga en 2015. El manga fue aún más bien recibido y tiene 25 millones de copias en circulación en todo el mundo a partir de mayo de 2021.

El manga se adaptó aún más a una serie de anime, que se estrenó en 2018 y recibió una segunda temporada que se emitió en 2021 luego de múltiples retrasos debido a la pandemia de COVID-19 en curso. La serie de anime también recibió un programa derivado de 12 episodios, The Slime Diaries, que se emitió durante la primavera de 2021.

Todas las series de anime han sido producidas por el estudio Eight Bit, que anteriormente era mejor conocido por sus adaptaciones de Infinite Stratos y The Irregular At Magic Highschool. Eight Bit fue fundada en 2008 por ex miembros del estudio de animación Macross Satelight.

Ver el anime Tensei Shitara Slime Datta Ken

Puedes ver ambas temporadas del anime Tensei Shitara Slime Datta Ken en Crunchyroll o Funimation. La serie original de novelas ligeras está localizada y distribuida en inglés por Yen Press, mientras que el manga está disponible en formatos impresos y digitales de Kodansha.

