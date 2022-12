Tensei Shitara Ken Deshita confirma su segunda temporada de anime

Después de la emisión de su episodio 12 y último, se ha anunciado que se está produciendo una segunda temporada de Tensei Shitara Ken Deshita (Reincarnated as a Sword).

El equipo de producción lanzó un anuncio visual y un PV comercial de 30 segundos para confirmar la noticia de una segunda temporada. Más detalles seguirán en una fecha posterior.

Mientras tanto, también se lanzó una colaboración visual con Fran de Reincarnated as a Sword y Rimuru Tempest de That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Scarlet Bond para promover la carrera de este último en los cines japoneses.

El anime Tensei Shitara Ken Deshita se emitió por primera vez el 5 de octubre de 2022 y se transmite en HIDIVE en países y territorios seleccionados de habla inglesa. Bilibili transmitió la serie en China y otras regiones asiáticas

Tensei Shitara Ken Deshita y TenSura

El elenco de voces principal incluye a:

Shinichirou Miki como Teacher.

Ai Kakuma como Fran.

Ami Koshimizu como Amanda.

Wataru Hatano como Klimt.

Tetsu Inada como Donadrond.

Rumi Ookubo como Nell.

Shinpachi Tsuji como Tsuji.

El personal de producción incluye a Shinji Ishihira (Sasaki to Miyano) como director, Kazunobu Shimizu (Tsukimichi: Moonlit Fantasy) como asistente de dirección, Takahiro Nagano (guionista de Yo-kai Watch: Reborn) como guionista y guionista de la serie.

Atsuko Saitou (presidente de Shachibato!, It's Time for Battle! director de animación en jefe) como diseñador de personajes y director de animación en jefe, y Ryou Haga (co-animador principal de Tsukimichi: Moonlit Fantasy) como animador principal.

Yasuharu Takanashi de Team-MAXes el compositor de música, mientras que C2C está a cargo de la producción de animación.

El resto del personal incluye a Masahiro Satou (Tsukimichi: Moonlit Fantasy) como director de arte, Masato Takagi (Tsukimichi: Moonlit Fantasy) como diseñador de color y Onodera Masaaki (Tsukimichi: Moonlit Fantasy) como director de fotografía.

Hiroshi Arisawa (diseñador mecánico de Astra Lost in Space), Shiori Kudou (director de animación de Tsukimichi: Moonlit Fantasy) y Ryousuke Kuwabara (director de animación de PuraOre! Pride of Orange) son los diseñadores de monstruos, mientras que Shinya Asanuma es el diseñador titular de espadas.

Reincarnated as a Sword se basa en la serie de novelas ligeras escritas por Yuu Tanaka e ilustradas por Rurou. Las novelas ligeras comenzaron como una novela web sobre Shousetsuka ni Narou el 17 de octubre de 2015.

La serie se publicó por primera vez el 30 de julio de 2016 bajo el sello GC Novels de Micro Magazine, lanzando 14 volúmenes tankoubon a partir de septiembre de 2022. El 9 de diciembre de 2016 se lanzó una adaptación de manga de Tomowo Maruyama en la revista Comic Boost de Gentosha.

Otra serie de manga derivada llamada Reincarnated as a Sword: Another Wish de Hinako Inoue comenzó el 1 de junio de 2020. Seven Seas Entertainment lanza tanto la novela ligera como Adaptación al manga de Reincarnated as a Sword en inglés.

Sentai Filmworks describe la serie de anime como:

¡Algunos protagonistas de isekai se reencarnan como guerreros poderosos o magos hábiles, pero nuestro protagonista renació en otra vida como una espada sensible! Es aceptado por Fran, una chica desesperada que huye de los malhechores que intentan venderla como esclava.

Con la ayuda y la guía de su nueva arma, puede derribar a sus captores y asegurar su libertad. Juntos, este dúo poco convencional de maestro y estudiante se embarcan en un viaje épico para liberar a los necesitados y hacer justicia a los crueles de corazón.

La Verdad Noticias te compartirá más detalles de la serie de anime Tensei Shitara Ken Deshita Temporada 2 en el futuro.

