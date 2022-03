Tensai Ouji no Akaji Kokka Saisei Jutsu lanza productos de Ninym Ralei

The Genius Prince’s Guide lanza productos de Ninym Ralei

Según información de Kudasai, el sitio oficial de Aniversal (tienda en línea de NBC Universal Entertainment Japan) confirmó una colaboración con la franquicia de Tensai Ouji no Akaji Kokka Saisei Jutsu (The Genius Prince’s Guide to Raising a Nation Out of Debt).

La tienda lanzará una variedad de productos centrados en el personaje Ninym Ralei, también conocida como la amiga y ayudante de la infancia del protagonista Wein Salema Arbalest. Puedes ir al sitio oficial de los productos aquí.

Productos de Ninym Ralei por Aniversal

Foto: Aniversal / Funda dakimakura de Ninym Ralei

Kudasai informó que el primer producto es una funda dakimakura (un tipo de almohada larga japonesa cuyo nombre se puede traducir como “almohada para abrazar”). Se podrá reservar entre el 15 y 30 de marzo de 2022. Comenzará su venta en mayo de este año en Japón y tendrá un precio aproximado de 112 dólares EE.UU (13,200 yenes).

Foto: Aniversal / Papel tapiz Ninym Ralei en bikini

El sitio oficial agregó un segundo producto: un papel tapiz en tamaño real de Ninym Ralei con un revelador atuendo en traje de baño “bikini”. También se podrá reservar entre el 15 y 30 de marzo para llegar en mayo de 2022 en Japón. El papel tapiz costará alrededor de 33 dólares EE.UU (3,850 yenes).

Foto: Yokohama Animation Laboratory / Funimation

La Verdad Noticias te recuerda que el anime Tensai Ouji no Akaji Kokka Saisei Jutsu se encuentra en emisión desde Funimation. El programa comenzó a transmitirse desde el 11 de enero y lleva un total de 10 de 12 episodios confirmados.

La serie de novelas ligeras fue creada por Tooru Toba y Fal Maro. Esta comenzó su publicación en mayo de 2018 bajo GA Bunko de la editorial SB Creative. La serie inspiró el manga Baikoku shiyou: Tensai Ouji no Akaji Kokka Saisei Jutsu creado por Emuda y comenzó a publicarse desde octubre de 2019

Tensai Ouji no Akaji Kokka Saisei Jutsu anime

Funimation describe al anime como tal: “Cuando el Príncipe Wein accidentalmente mejora el reino, su sueño de jubilarse se torna en mucho trabajo que requerirá sabiduría e ingenio”. En otras noticias, te recordamos que la serie Seijo no Maryoku wa Bannou Desu tendrá segunda temporada de anime.

