TenSura temporada 2 ¿Cuándo se estrena el anime en Crunchyroll?

Existía la preocupación de que los martes fueran notablemente más aburridos sin Black Clover y TenSura (That Time I Got Reincarnated as a Slime). Afortunadamente, el anime spin-off 'The Slime Diaries' provocó risas y diversión durante toda la primavera.

Sin embargo, es hora de volver a ponernos serios con el tan esperado regreso de la serie principal. Los fanáticos no saben cómo llamar la nueva temporada de That Time I Got Reincarnated as a Slime (Tensei Shitara Slime Datta Ken), ¿es una temporada 2, temporada 3 o temporada 2 parte 2?

La Verdad Noticias te comparte que hubo cierta confusión en línea sobre si el episodio final de Winter Slate era el final de la temporada 2, pero los fanáticos se alegraron de saber que esta era solo la conclusión de la parte 1. Entonces, el anime de Rimuru estrenará la parte 2 de su segunda temporada.

¿Cuándo sale TenSura temporada 2 parte 2?

La parte 2 de That Time I Got Reincarnated as a Slime temporada 2 se lanzará el martes 6 de julio de 2021a las 4 PM BST en la plataforma de anime Crunchyroll. El episodio 1 estará disponible a las 4 PM BST y puedes ver un adelanto con el tráiler de arriba. Te compartimos el elenco que regresaría en la temporada 2:

Miho Okasaki como Rimuru Tempest

Megumi Toyoguchi como Raphael

Makoto Furukawa como Benimaru

MAO como Shion

Sayaka Senbongi como Shuna

Takuya Eguchi como Souei

Houchuu Ootsuka como Hakurou

Chikahiro Kobayashi como Ranga

Asuna Tomari como Gobuta

Kanehira Yamamoto como Rigurd

Yoshimasa Hosoya como Youm

¿De qué trata The Slime Diaries?

Foto: The Slime Diaries (Crunchyroll)

Podría decirse que The Slime Diaries es uno de los animes más pacíficos y agradables de esta lista, la última entrada se realizó la semana pasada con la emisión del episodio 12. La serie aún no se ha renovado para la temporada 2, pero los fanáticos del anime TenSura deben esperar otra serie de aventuras gracias a su popularidad y disponibilidad de material de origen.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!