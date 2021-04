Temporadas del anime Siete Pecados Capitales

Nanatsu no Taizai es una serie de manga creada por Nakaba Suzuki desde el 10 de octubre de 2012. La serie de Los Siete Pecados Capitales estrenó su primera adaptación de anime en 2015 con animación de A-1 Pictures y su éxito le permitió renovarse por varias temporadas más.

El anime es sobre un grupo de caballeros rebeldes conocidos como The Seven Deadly Sins, quienes fueron reclutados por la princesa Elizabeth Liones en una misión para salvar a su reino. El equipo de caballeros está confirmado por Meliodas, Ban, Diane, King, Gowther, Merlín y Escanor.

A continuación, La Verdad Noticias te comparte más información del total de temporadas de anime que debes ver, así como la plataforma de streaming oficial donde está disponible el programa de Nakaba Suzuki y cuántos episodios tiene en total Nanatsu no Taizai.

Ban y Meliodas en Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan (Foto: Studio DEEN)

¿Cuántas temporadas de Siete Pecados Capitales hay?

The Seven Deadly Sins tiene cuatro temporadas de anime (cinco temporadas según Netflix, ya que toman a los 4 especiales como temporada 4). La primera se titula “Los Siete Pecados Capitales”, seguida de “Los indicios de la Guerra Santa”, “Resurrección de los Diez Mandamientos”, “La Ira Imperial de los dioses” y “El juicio del dragón”.

Póster oficial de Nanatsu no Taizai "El juicio del dragón"

¿Cuántos episodios de Siete Pecados Capitales hay?

En total serían 100 episodios. La temporada 1 tiene 24 episodios más 2 OVAS, la segunda temporada es un especial de 4 episodios. La temporada 3 nuevamente 24 episodios más 1 OVA y la primera película Prisioneros en el Cielo. Studio DEEN realizó la cuarta temporada con otros 24 episodios.

La quinta temporada también conocida como The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement (Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan) aún se está transmitiendo en Japón al momento de redactar esta nota. La temporada 5 también contaría con 24 episodios. Además, el creador Nakaba Suzuki confirmó una película de anime secuela.

Siete Pecados Papitales personajes

Meliodas “Pecado de la Ira” es el capitán de Los Siete Pecados Capitales, el rey hada King es el “Pecado de la Pereza”, luego tenemos a la gigante Diane “Pecado de la Envidia”, Gowther “Pecado de la Lujuria”, el inmortal Ban “Pecado de la Codicia”, la poderosa maga Merlín “Pecado de la Gula” y finalmente a Escanor “Pecado del Orgullo”.

