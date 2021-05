Temporadas del anime Another, episodios y todo lo que debes saber

Another es una novela de terror y misterio de Yukito Ayatsuji. Esta fue adaptada al manga y a una serie de anime por estudio P.A Works para la temporada de anime de invierno de 2012. Los fanáticos comparan este título de animación japonesa, con la saga de películas Destino Final donde la gente muere a causa de "accidentes" extraños y sobrenaturales.

El anime Another es considerado uno de los mejores programas de animación japonesa del género terror, horror y misterio. La serie es un sí o sí para un maratón de Halloween. Además, la animación y diseño de personajes te harán creer que Another no es a simple vista lo que parece.

Los personajes de anime “bonitos” y “estéticos” que aparecen en Another esconden un crudo secreto sobre la muerte de muchos estudiantes en la clase 3-3. Todo inició en 1983 y ahora los protagonistas deben encontrar la forma de romper la maldición antes de que toda la clase sea asesinada.

¿Qué significa el anime Another?

Así luce la clase 3-3 de Mei y Kouichi

Another significa literalmente “Otro” en su traducción. La animación japonesa nos presentó a dos protagonistas llamados Kouichi Sakakibara y Mei Misaki. Ambos construyen una amistad entre todo el misterio y terror que envuelve a la ciudad. La lista completa de personajes es la siguiente:

Yousuke Sakakibara (padre de Kouichi)

Reiko Mikami (tía de Kouichi y la maestra asistente de la clase 3-3)

Yukiyo Misaki (madre de Mei)

Misaki Fujioka (prima fallecida de Mei que protagoniza la OVA)

Amane (abuela de Mei)

Atsushi Ogura (hermano mayor de Yumi Ogura que no existe en el manga)

Naoya Teshigawara (estudiante clase 3-3)

Tomohiko Kazami (estudiante clase 3-3)

Yuuya Mochizuki (estudiante clase 3-3)

Izumi Akazawa (estudiante clase 3-3)

Yukari Sakuragi (estudiante clase 3-3)

Ikuo Takabayashi (estudiante clase 3-3)

Takako Sugiura (estudiante clase 3-3)

Junta Nakao (estudiante clase 3-3)

Yumi Ogura (estudiante clase 3-3)

Makoto Ouji (estudiante clase 3-3)

Aya Ayano (estudiante clase 3-3)

Sr. Shoji Kubodera (maestro clase 3-3)

Tatsuji Chibiki (bibliotecario de la escuela)

Misaki Yomiyama (estudiante fallecido que causa la maldición en la clase 3-3)

Sanae Mizuno (enfermera de la escuela)

Katsumi Matsunaga (compañero de Reiko y quien detuvo la maldición en su generación)

Tomoka Inose (amiga de Matsunaga y quien le cuenta sobre cómo detener la maldición)

Jun Hamaguchi (niño que fue compañero de Matsunaga y Reiko en 1983)

Yuki Hoshikawa (niña que fue compañera de Matsunaga y Reiko en 1983)

Ryoko Akiyama (compañera de Matsunaga y Reiko en 1983. Solo aparece en el manga)

¿Dónde se puede ver el anime Another?

Los fanáticos pueden ver legalmente el anime en Crunchyroll con su idioma japonés original, subtítulos y doblaje en español. La plataforma de Netflix también tiene la serie de terror en su catálogo, pero la disponibilidad dependerá de tu país.

Otros animes del género terror o suspenso que debes ver son Attack on Titan y Tokyo Ghoul. A continuación, La Verdad Noticias te comparte una lista completa de 10 animes de terror similares a Another:

Blood+

Boogiepop Phantom

Jigoku Shōjo

Kiseijū

Attack on Titan: Shingeki no Kyojin

Shiki

Tokyo Ghoul

Elfen Lied

Parasyte

Higurashi no Naku Koro ni

¿Cuántas temporadas tiene el anime Another?

(Foto: P.A Works) Póster oficial de Another anime

El anime Another solo tiene 1 temporada de 12 episodios y un OVA. El programa se estrenó en 2012 y fue dirigido por Tsutomu Mizushima en estudio P.A Works. La música que aumentó el suspenso en cada episodio fue creada por Kō Ōtani (compositor musical en el juego Shadow of the Colossus y animes como Shakugan no Shana).

Another también tuvo una adaptación de acción real en forma de película que se emitió en Japón el 4 de agosto de 2012. Una novela ligera derivada, titulada Another: Episodio S se lanzó en Japón el 31 de julio de 2013 y finalmente el 30 de septiembre de 2020 se lanzó una secuela titulada Another 2001.

¿Cuál es la verdadera historia de Another?

La verdadera historia del anime Another es que hace veintiséis años, en la clase 3 del noveno grado (clase 3-3) de la escuela secundaria Yomiyama North, había un estudiante llamado Misaki Yomiyama. Como estudiante con honores que también era bueno en los deportes, el encantador niño era popular entre sus compañeros de clase.

Cuando murió repentinamente, sus compañeros de clase decidieron continuar como si aún estuviera vivo hasta la graduación. Luego, en la primavera de 1998, un niño llamado Kouichi Sakakibara se transfiere a ese salón de clases y empieza a sospechar de la atmósfera de miedo en ese salón.

En particular, siente curiosidad por una chica distante con una belleza parecida a una muñeca llamada Mei Misaki que usa un parche en el ojo y siempre está sola, haciendo dibujos.

Pronto, los estudiantes a su alrededor comienzan a morir de formas espantosas, y ahora Kouichi tiene que resolver el misterio del evento que se ha llevado la vida de tantos estudiantes en todo el aula 3-3 que protagoniza el anime Another.

