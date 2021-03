Temporada 4 de Shingeki no Kyojin revela el trágico pasado de Zeke Jaeger

Shingeki no Kyojin está avanzando con su final de la cuarta temporada pronto, pero los fanáticos aún se están recuperando de su lanzamiento más reciente. Si recuerdas, el anime se lanzó el fin de semana pasado con un episodio especial de dos por uno después de un retraso.

Los episodios 73 y 74 del anime se lanzaron en vivo para deleite de los fanáticos, pero el final de la última actualización dejó al público atónito por la oscura historia de Zeke Jaeger. Si has visto el episodio 74 de Attack On Titan: The Final Season, sabrás todo lo que pasó.

La historia comenzó cuando Zeke era un niño pequeño y parecía que todo iba bien. Sin embargo, los fanáticos no tardaron en darse cuenta de lo equivocados que estaban. Shingeki no Kyojin reveló que el Titán Bestia vivía secuestrado en Marley debido a su herencia, y su padre Grisha estaba bastante amargado por la terrible experiencia.

Pasado de Zeke Jaeger en Shingeki no Kyojin

Foto: Lu taiwei - Twitter

A medida que avanzaba el episodio, los fanáticos de Attack on Titan vieron cómo Zeke fue arrojado a una organización secreta empeñada en derrocar a Marley por convertir a los Eldianos en esclavos.

El niño fue obligado a ingresar en el ejército con la esperanza de heredar un titán, y fue entonces cuando las cosas comenzaron a desmoronarse. Sintiéndose totalmente olvidado por sus padres, Zeke finalmente se convenció de la futilidad de la raza eldiana y decidió entregar a sus padres para salvarse.

Ahora, los fanáticos están teniendo una mini crisis cuando llegaron a un acuerdo sobre cómo surgió Zeke. Parece que el soldado tiene una historia complicada llena de trauma y muerte. Pero para ser justos, esa es la mayoría de los personajes de Attack on Titan en este momento.

Mikasa Ackerman tiene un pasado horrible, pero nunca fue provocada por el genocidio, por lo que los fanáticos continuarán sus debates sobre Zeke hasta que la historia dé su última palabra sobre los héroes. La Verdad Noticias te recuerda que Crunchyroll tiene el anime de Shingeki no Kyojin disponible en su catálogo.

