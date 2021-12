Temporada 3 del anime Dr STONE llega en 2023 y lo anuncian en nuevo tráiler

Jump Fest 2022 anunció que la temporada 3 de Dr. STONE se estrenará en 2023. Además, se programó un especial de televisión con Ryusui Nanami, con la voz de Ryouta Suzuki, para el verano de 2022. También se reveló un nuevo avance y una imagen clave.

La segunda temporada del anime Dr STONE: Stone Wars, se estrenó el 14 de enero y la plataforma de Crunchyroll transmitió el anime mientras se emitía en Japón. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más detalles del equipo de producción para la temporada 3.

Equipo del anime Dr. STONE Temporada 3

Shinya Iino (Revue Starlight, Made in Abyss volvió a dirigir Dr STONE con Yuichiro Kido (Blue Exorcist: Kyoto Saga, 91 Days) a cargo de la composición de la serie. Tatsuya Kato (WorldEnd, Revue Starlight), Hiroaki Tsutsumi (Children of the Whales, Anima Yell!) y Yuki Kanesaka (Blood Blockade Battlefront) se desempeñaron como compositores de música.

Yuko Iwasa (Saint Seiya: The Lost Canvas, Yowamushi Pedal) sirvió como diseñador de personajes. Mientras que la producción de animación fue de el estudio de animación TMS Entertainment. Arriba te compartimos el nuevo tráiler de Dr STONE Temporada 3 compartido por el canal oficial de YouTube, TOHO Animation.

¿Cuántos capítulos tiene la tercera temporada de Dr STONE?

(Foto: TMS Entertainment) Visual de Dr STONE Temporada 3

La tercera temporada se estrenará durante el año 2023, pero aún no tiene un número confirmado de capítulos o fecha de estreno exacta. Por otra parte, la segunda temporada del anime estrenada el 14 de enero de 2021, tuvo 11 capítulos. El anime regresará con un especial de TV en el verano del próximo año 2022.

Esta temporada 2 de Dr STONE adaptó el clímax de la guerra entre el Reino Científico y el Imperio de Tsukasa. Crunchyroll revela las mejores peleas de anime del invierno 2021 y una de estas incluyó al anime de Dr. STONE que puedes seguir en Twitter aquí.

