Temporada 2 del anime Citrus, fecha de estreno y resumen de la trama

El anime Citrus es una de esas series de anime que recibieron una respuesta mixta del público; aunque con muchas críticas negativas. Studio Passione, el estudio en cuestión, también es conocido por lanzar anime de una temporada, por lo que esto aumentó aún más la posibilidad de que el anime no supere otra temporada.

Sin embargo, hay muchos fanáticos que todavía esperan ver la temporada 2 de Citrus. Siempre que haya suficientes personas para apoyar el anime, siempre existe la posibilidad de renovarse y en La Verdad Noticias te compartimos todos los detalles.

Esta animación japonesa se basó en el manga yuri del mismo nombre escrito e ilustrado por Saburouta. La mangaka es conocida por crear series de temática Girls Love (Amor de Chicas) y que algunas como Citrus inspiraron su propio anime yuri. Otras de sus obras son: Choukyou Kareshi, Juuou Mujin no Fafnir (con anime) y Yuri Hime Wildrose.

¿Cuándo sale la temporada 2 de Citrus?

Anime Citrus podría regresar en 2022

La temporada 2 del anime Citrus aún no ha recibido un anuncio oficial sobre su lanzamiento. Podemos esperar que se lance en el verano de 2022, pero no después de eso. Han pasado tres años desde que se lanzó la primera temporada y los creadores generalmente no se toman largos descansos entre temporadas.

Afortunadamente, mientras se espera la segunda temporada, los fanáticos impacientes pueden buscar spoilers en el manga Citrus. El manga de género yuri comenzó a publicarse en Comic Yuri Hime en 2012. La animación japonesa terminó con el episodio 12 el 24 de marzo de 2018.

Resumen del anime Citrus

Anime Citrus - Mei y Yuzu

Citrus cuenta la historia de Yuzu Aihara, una extrovertida de la moda, y su viaje a través de una nueva experiencia en la escuela secundaria. Después de que su madre se vuelve a casar, Yuzu se ve obligada a trasladarse de la escuela, lo cual no es un problema para ella inicialmente.

Sin embargo, las estrictas reglas de la nueva escuela para niñas solo evitan que ella siempre esté a la moda. Además, la presidenta del consejo estudiantil, Mei Aihara, es su hermanastra. Yuzu intenta (y falla) hacerse amiga de Mei y comienza a burlarse de ella. Antes de que Yuzu pueda continuar, Mei la empuja al suelo y la besa.

Aturdida y sin palabras, Yuzu comienza a cuestionar los motivos de su media hermana, además de experimentar un nuevo destello de emociones que fluye a través de ella. Ambas iniciarán una relación complicada al darse cuenta de sus sentimientos. Citrus, definitivamente es una de esas mejores series anime de amor que podrías amar u odiar.

¿Cómo se llaman los personajes de Citrus?

Anime Citrus - Mei y Yuzu son las protagonistas

Yuzu Aihara

Mei Aihara

Harumi Taniguchi

Himeko Momokino

Matsuri Misuzawa

Sara Tachibana

Yuzu es la protagonista principal, la hijastra de Shō Aihara y la hija biológica de Ume Aihara. Mei es la segunda protagonista, la presidenta del Consejo Estudiantil, la hija biológica de Shō Aihara y la hijastra de Ume Aihara.

Naoki Hayashi estuvo a cargo de supervisar los guiones e Izuro Ijuuin realizó el diseño de los personajes y también fue el director de animación. Lantis creó la música, mientras que a Infinite se le atribuyó la producción del anime. El tema de apertura es "Azalea" de Nano Ripe, y el tema final es "Dear Teardrop" de Mia Regina.

¿Qué esperar de la temporada 2 de Citrus?

Anime Citrus - Serie yuri de 2018

La primera temporada de 12 episodios cubrió 1 volumen del manga Citrus original. Hay 10 volúmenes en total, lo que brinda a los productores de anime una gran cantidad de material con el que trabajar. La temporada 2 continuaría la historia del quinto volumen.

Este anime que Crunchyroll ayudó a producir estuvo llena de tensiones intensas, triángulos amorosos, sentimientos encontrados y distracciones. Al final de la temporada, Mei finalmente le confesó a Yuzu sus verdaderos sentimientos.

Desafortunadamente, Yuzu no pudo darle una respuesta adecuada y por lo tanto creó una atmósfera extraña. La segunda temporada podría explorar más a fondo su relación, con Yuzu llegando a un acuerdo con sus sentimientos.

¿Dónde puedo ver Citrus anime?

El anime Citrus está disponible para ver en la plataforma Funimation, Crunchyroll y para comprar en Prime Video. El manga actualmente finalizado, tuvo un total de 41 capítulos en 10 volúmenes recopilatorios. Si además del yuri te gusta el género Boys Love, no olvides checar nuestra lista con los mejores anime yaoi románticos.

