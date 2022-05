Temporada 2 de Ghost In The Shell SAC 2045 filtra nueva escena de acción

Netflix ha lanzado un clip de dos minutos de la próxima Temporada 2 de Ghost in the Shell SAC 2045, que muestra una secuencia de acción que involucra a los Tachikomas y a la persecución post-humana de Takashi Shimamura.

La primera temporada del anime 3CDG se lanzó en 2020. El programa es una continuación de la serie Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, que originalmente terminó en 2006 con la película Ghost in the Shell: Stand Alone Complex – Solid State Society.

La Temporada 2 de Ghost in the Shell: SAC_2045 se lanzará el 23 de mayo en Netflix. A continuación, La Verdad Noticias te comparte el nuevo clip centrado en Takashi Shimamura.

El sitio web del anime describe Ghost in the Shell SAC 2045 como: “Corre el año 2045. Como consecuencia del Incumplimiento Simultáneo Global, un desastre económico que sacudió hasta los cimientos a todos los países de la Tierra, así como de la explosiva evolución de la inteligencia artificial, el mundo se ha sumergido en la Guerra Sostenible, una guerra planificada que puede continuar indefinidamente”.

“En este futuro cercano, el declive aún no es lo suficientemente grave como para que las personas puedan sentir en su vida diaria el riesgo que representa la IA para la supervivencia humana”.

“Para combatir los delitos cibernéticos de los Posthumanos, una nueva raza de seres humanos que ha surgido repentinamente, la Sección de Seguridad Pública 9, dirigida por el cyborg totalmente protésico Motoko Kusanagi, llega a Tokio, que quedó reducida a ruinas en una guerra anterior”.

“Lo que encuentran allí es un grupo de refugiados que se hace llamar "N" y una unidad hostil de las Fuerzas Especiales estadounidenses. A medida que el riesgo de una guerra nuclear desencadenada por un submarino secuestrado crece cada vez más, se intensifica la batalla a tres bandas entre la Sección de Seguridad Pública 9, Estados Unidos y los Posthumanos”.

Visual de Ghost in the Shell SAC 2045 Temporada 2

Al igual que la primera temporada, el personal incluye a Kenji Kamiyama y Shinji Aramaki como directores, Ilya Kuvshinov como diseñador de personajes y Nobuko Toda y Kazuma Jinnouchi como compositores musicales.

Production IG y SOLA DIGITAL ARTS están produciendo el anime, mientras que Millennium Parade está interpretando el tema principal. Ghost in the Shell comenzó como un manga de Masamune Shirow en 1989.

El manga ha inspirado varias series de televisión de anime, OVA y películas con diferentes continuidades. También ha habido novelas, videojuegos y una adaptación de Hollywood de acción real. Finalmente, Ghost In The Shell SAC 2045 es una de las series y películas de anime que se estrenarán en mayo de 2022.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!