Tatsuya Endo admite que SPY x FAMILY nunca fue lo que él quería dibujar

Pensábamos que todos estaban enamorados de Anya, pero parece que no. Hay una persona a la que no le gustan los personajes de SPY x FAMILY y es precisamente su creador llamado Tatsuya Endo.

Recientemente, Edno ha confesado que no siente ningún tipo de vínculo con los protagonistas de su obra más conocida: "Renuncié a lo que originalmente quería dibujar y dibujé lo que el mundo quiere ver, no yo mismo, así que no tengo apego a los personajes".

El creador de la serie japonesa admite que trató de complacer a su editor, quien no dejaba de decirle que el manga que tenía éxito combinaba personajes "geniales" con "lindos", por lo que cambió y cambió el diseño de Loid y Anya hasta que lo convenció.

El mangaka ya había dado rienda suelta al estilo que le gusta en varias de sus creaciones (Ishi ni Usubeni o Tetsu ni Hoshi, por ejemplo), pero ninguna de ellas había acabado de gustar al público. Con SPY x FAMILY pasó todo lo contrario, fue rendirse al mainstream y fue pan comido.

Endo afirma tomarlo con humor, pero todavía parece estar carcomiéndolo un poco por dentro. También ha admitido en el pasado que tampoco le gustan especialmente los espías, pero que le atrae la idea de “tener una identidad oculta” y se centra y se aferra a esa emoción.

“Spy x Family es un trabajo de rehabilitación para revivir como mangaka cuando caí en un bajón”, explica Tatsuya Endo, aclarando que su carrera lo había sumido en una depresión que combate trabajando en Forger Family, cuyo éxito lo motiva a seguir.

¿Merece la pena SPY x FAMILY?

SPY x FAMILY cuenta la historia de Twilight, la principal espía de Westalis. En estos tiempos turbulentos, Twilight (también conocido como Loid Forger) tiene la misión más complicada de su carrera: formar una familia.

Para que pueda inscribir a su hija en una escuela de élite, recogerla en la escuela y luego hacerse amigo de otro padre con un niño inscrito en la escuela. No hay otra manera de abordar el objetivo de la misión.

Pero claro, el problema es que Loid tiene siete días para conseguir esposa e hija. Una urgencia que lo llevará a una huérfana muy extraña con poderes telepáticos, Anya, y a casarse sin saberlo con una asesina profesional, Yor (alias Thorn Princess). Así se forma la... ¿familia perfecta?

Tanto el manga como el anime parten de esa premisa para crear una comedia costumbrista en la que Loid, a diferencia de Tatsuya Endo, poco a poco desarrolla sentimientos por su familia "falsa".

Solo Anya, que puede leer la mente, conoce la verdadera identidad de Twilight y Yor, a quienes intentará proteger y mantener unidos a su manera. El humor se esconde en el día a día de cualquier familia: entrevistas de ingreso, clases de educación física, visitas al zoológico y, en general, la rutina.

Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que los fanáticos del manga estuvieron muy emocionados por la adaptación al anime de SPY x FAMILY; proyecto que estuvo a cargo de los estudios de animación WIT Studio y CloverWorks.

