Tatsumaki de One Punch Man se convierte en bruja en encantador cosplay

A lo largo de todo el diverso elenco de personajes de One Punch Man, pocos se han destacado como Tatsumaki. La heroína de rango 2 de la Asociación de Héroes se ha ganado a innumerables fanáticos del mundo real con su actitud descarada y su increíble poder.

Dado esto, no es de extrañar que sea un tema popular para los cosplayers, y uno acaba de agregar una pizca de Halloween para hacer el cosplay perfecto. En una publicación en Instagram, la cosplayer @_chibikaty compartió su opinión sobre una versión de Tatsumaki cuyos poderes son mucho más mágicos que psíquicos.

Cosplay de Halloween inspirado en Tatsumaki

El cabello verde característico de Tatsumaki y su vestido negro se complementan con un clásico sombrero de bruja y una camisa blanca, que se combinan para crear una versión totalmente original del héroe número dos.

Todo, desde la peluca hasta el maquillaje y los penetrantes contactos verdes se suman para hacer que esto sea inolvidable. Aunque el aspecto de la bruja puede resultar sorprendente, tiene cierto sentido. Anteriormente, La Verdad Noticia informó que otro cosplay viral de One Punch Man enfrenta a Fubuki y Tatsumaki.

El vestido de Tatsumaki ya se siente como algo que usaría una bruja y, aunque los poderes psíquicos y la magia obviamente no son lo mismo, ambos tienen connotaciones místicas. El cosplay completamente exacto al material original puede ser divertido, pero Chibikaty destacó que se pueden explorar versiones tremendamente diferentes de personajes populares.

Solo a partir de este cosplay, es tentador imaginar cómo se vería el resto del elenco de One-Punch Man en un escenario de hechicería y espadas de fantasía más clásico. Independientemente de si representa una versión alternativa de un personaje o no, la exhibición de Chibikay aquí es realmente algo notable.

A pesar de todos sus defectos, Tatsumaki es popular por una razón. Ver a los fanáticos dedicar tanto tiempo y esfuerzo a recrear su apariencia es una clara señal de que el creador de la serie ONE, así como el artista Yusuke Murata, han tocado la fibra sensible con su diseño.

Originalmente debutando en la versión webcomic del capítulo 32 de One-Punch Man, Tatsumaki se conoce con el nombre de héroe Tornado del Terror. Aunque ese nombre sugiere poderes eólicos, tiene más en común con su compañero de creador, Mob Psycho 100.

Con sus poderes psíquicos incomparables, Tatsumaki es capaz de crear barreras inquebrantables, volar, mejorar sus propios atributos físicos y levantar edificios enteros del suelo como si estuvieran hechos de cartón. Aunque ciertamente puede ser descarada a lo largo de la serie, cualquier sentido de arrogancia está completamente justificado por su poder inigualable.

¿Dónde puedo ver todos los capítulos de One Punch Man?

Puedes ver todos los capítulos del manga One Punch Man en VIZ Media. De igual forma puedes ver las dos temporadas del anime en Crunchyroll. Aún no se confirma la temporada 3 del programa, pero te compartiremos más detalles en el futuro.

