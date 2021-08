Tatsuhisa Suzuki de OLDCODEX pide perdón y se desconoce su futuro en la banda

El actor de voz y vocalista de la banda OLDCODEX, Tatsuhisa Suzuki, publicó una carta de disculpa escrita a mano el lunes. En ella pidió perdón por causar molestia a sus fanáticos, tras el presunto escándalo de infidelidad con su esposa.

Su cónyuge es la cantante LiSA, que ha interpretado icónicos temas de anime como “Gurenge” de Demon Slayer. Este 30 de agosto, su esposo ha roto el silencio sobre la inesperada pausa de su carrera.

El sitio web de la unidad musical OLDCODEX informó el lunes que su futuro aún está por determinarse. Anteriormente, La Verdad Noticias informó que la nueva película de Kyoto Animation, Free! The Final Stroke, cancela estreno de nuevo tráiler tras pausa de OLDCODEX. Tatsuhisa también es actor de voz e interpreta a Makoto Tahcibana en el filme.

Carta de disculpa de Tatsuhisa Suzuki

Carta de disculpa de Tatsuhisa (Foto: Curnchyroll)

“Lamento profundamente haber causado molestias y preocupaciones a todos debido a mi comportamiento irresponsable e inapropiado. Lamento profundamente mis acciones y lamento profundamente haber causado inconvenientes y preocupación a muchos otros al actuar de manera tonta”, se lee en la carta manuscrita de Tatsuhisa.

“Al avanzar en todos y cada uno de los asuntos, seré más consciente de cuánta influencia tiene mi comportamiento en los que me rodean, seré más respetuoso que nunca, haré todo lo que pueda para reexaminarme y actuaré bien. Nuevamente, me disculpo profundamente con todos los que me apoyan. Lo siento de verdad”, finalizó el vocalista de OLDCODEX.

La agencia japonesa I'm Enterprise que representa a Tatsuhisa, declaró que lo que sucedió fue causado por el orgullo del cantante, la falta de responsabilidad y la falta de consideración por el impacto que sus acciones tuvieron en los involucrados.

La compañía agregó que tomará mucho tiempo y esfuerzo restaurar la confianza que Tatsuhisa Suzuki perdió. En el futuro, la agencia trabajará para reforzar su capacitación, orientación y gestión para evitar que esto vuelva a suceder.

Además, la compañía trabajará junto con el actor de voz para restaurar esa confianza y planea, eventualmente, que Tatsuhisa reanude sus actividades mientras se mantiene al tanto de su proceso de recuperación.

La agencia de Suzuki anunció su interrupción de las actividades de la industria del entretenimiento a principios de este mes debido a su mala salud. La noticia llegó al mismo tiempo que LiSA de Demon Slayer hace una pausa de su carrera, tras el escándalo de infidelidad.

¿Cuándo se casaron Tatsuhisa Suzuki y LiSA?

Trabajos de LiSA y Tatsuhisa en series de anime (Foto: Curnchyroll)

Tatsuhisa Suzuki y LiSA anunciaron su matrimonio en enero de 2020. La revista Weekly Bunshun informó el 30 de julio sobre una supuesta relación extramarital entre Suzuki y una compañera de trabajo.

Suzuki se ofreció a renunciar al papel de Kōtarō Higashi en la segunda temporada del anime Ultraman, debido a su pausa. Sin embargo, continuará interpretando el personaje de Makoto Tachibana en Free! Iwatobi Swim Club de Kyoto Animation.

Se confirmó que Toei Animation ha reemplazado Tatsuhisa con Masaya Fukunishi en la serie de 2021 Kikai Sentai Zenkaiger, a partir del episodio 25, que se emitió el domingo. La prolífica carrera de Suzuki en series de anime ha incluido personajes como:

Ban de Nanatsu no Taizai (The Seven Deadly Sins)

Tasuku Senoo de Prince of Stride: Alternative

Shinya Hiragi de Seraph of the End

Kazunari Takao de Kuroko's Basketball

Ken Ryuguji de Tokyo Revengers

Shiva de Record of Ragnarock

Como puedes leer en el Twitter oficial de Tatsuhisa Suzuki, el actor prestó su voz para papeles en Somali and the Forest Spirit, The Misfit of Demon King Academy, My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! y Onmyoji. En el mundo de los videojuegos interpretó a Noctis Lucis Caelum de Final Fantasy XV.

