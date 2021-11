Tate no Yuusha temporada 2 comparte nuevo tráiler y fecha de estreno

Tras el éxito masivo y la respuesta a la primera temporada de la serie, se confirmó que The Rising of the Shield Hero no solo volvería para una segunda temporada, sino también para una tercera.

La producción de Tate no Yuusha temporada 2 había programado inicialmente el lanzamiento de los nuevos episodios este otoño como parte del programa de anime de otoño de 2021. Desafortunadamente, se retrasó hasta su lanzamiento en abril del próximo año como parte del programa de primavera de 2022.

Esto significa que no hemos visto gran parte de la nueva temporada en movimiento, pero a medida que 2022 se acerque rápidamente, es probable que veamos mucho más de la nueva temporada a través de materiales promocionales. Mientras tanto, puedes conocer nuestra guía completa de anime de otoño de 2021.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de Tate no Yuusha?

La temporada 2 de Tate no Yuusha se estrenará en primavera de 2022. Los tráilers mostraron un adelanto sobre qué esperar de la leal espadachina en la próxima temporada al mirar hacia atrás en su viaje con Naofumi en la primera temporada.

Si querías ver la primera temporada de The Rising of the Shield Hero a tiempo para el regreso del anime la próxima primavera, actualmente puedes encontrar la primera temporada (con un lanzamiento subtitulado y doblado en español) que ahora se transmite con la plataforma de anime Crunchyroll.

Crunchyroll describe la serie como tal, "Iwatani Naofumi, un otaku común y corriente, encuentra un libro en la biblioteca que lo convoca a otro mundo. Tiene la tarea de unir la espada, la lanza y el arco como uno de los Cuatro héroes cardinales y luchando contra las olas de la catástrofe como el héroe escudo”.

“Emocionado por la perspectiva de una gran aventura, Naofumi parte con su grupo. Sin embargo, solo unos días después, es traicionado y pierde todo su dinero, dignidad y respeto. Incapaz de confiar en nadie más, emplea a una esclava llamada Raphtalia y se enfrenta a las olas y al mundo.¿Pero realmente encontrará una manera de revertir esta desesperada situación?"

Acerca de Tate no Yuusha temporada 2

Foto: Tate no Yuusha - The Rising of the Shield Hero

Puedes seguir todo sobre Tate no Yuusha temporada 2 en su Twitter oficial. La Verdad Noticias te compartirá más detalles en el futuro. Mientras tanto, puedes ver otras series de anime similares en Crunchyroll, Funimation o más plataformas de streaming.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!