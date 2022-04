Tate no Yuusha no Nariagari recibió críticas por su animación CGI

Tate no Yuusha no Nariagari (The Rising of the Shield Hero) regresó a Crunchyroll en su segunda temporada esta primavera de 2022. Sin embargo, la aparición de una gigantesca Tortuga Espiritual “creada con animación CGI” no recibió buenas críticas de los fanáticos.

Según información de Kudasai, el mundo del anime suele trabajar con animación por computadora cuando se trata de personajes de gran tamaño o cualquier elemento que requiera mucho tiempo de animación. La razón puede deberse a la complejidad de la escena, el diseño del personaje e incluso la cantidad de elementos en pantalla.

La Verdad Noticias te recuerda que miles de series de anime utilizan algo de CGI en sus episodios. Algunos ejemplos son los Titanes Cambiantes en Shingeki no Kyojin: Attack on Titan Final Season, personajes en BEASTARS y mechas (robots gigantes) en Promare.

CGI en Tate no Yuusha no Nariagari Temporada 2

Tortuga Espiritual con CGI en Tate no Yuusha no Nariagari T2

La Tortuga Espiritual hizo su aparición en el Episodio 2 de The Rising of the Shield Hero Temporada 2 y mostró estar animada por CGI. Sin embargo, algunos fans comentaron que se descuidó el acabado. El usuario de Twitter Shayan @Echidnuh publicó dos fotogramas de la tortuga y escribió:

“Jajajajaja, ¿este es su Shield Hero? Esto es mucho peor de lo que pensaba. Odiaría ser un verdadero fan de Shield Hero en este momento”. Otros usuarios comentaron: “Esto es lo que ocurre cuando todo el presupuesto se destina a la narración y al desarrollo de los personajes”.

Otro agregó: “Quejándote de una tortuga CGI, mientras tienes una de las peores adaptaciones del manga jamás creadas como tu favorita… Gracias por las risas, me has alegrado el día”.

“Esto hace ver al CGI de Shingeki no Kyojin: The Final Season Part 1 como una obra maestra”.

Otros usuarios explicaron que la escena de la Tortuga Espiritual debió animarse sin el uso de CGI. Sin embargo, debido a que la segunda temporada cuenta con otro director y estudio de animación, notaron que decidieron ir por otro camino.

¿Cuántos capítulos tendrá Tate no Yuusha 2?

Tate no Yuusha no Nariagari Temporada 2 tendrá un total de 13 episodios. La serie se transmite todos los miércoles a las 8 AM CDT (6 AM PDT) desde la plataforma Crunchyroll. Cuenta con subtítulos en español y próximamente doblaje en español latino. La sinopsis es la siguiente:

“Iwatani Naofumi es el típico otaku, al menos hasta que un día encuentra en la biblioteca un libro que lo transporta a otro mundo. Allí se convertirá en el Héroe del Escudo, uno de los Cuatro Héroes Cardinales, y tendrá que luchar contra las Olas de la Catástrofe junto a los héroes de la espada, la lanza y el arco”.

“Emocionado ante la perspectiva de vivir una gran aventura, Naofumi parte de viaje con su grupo. No obstante, al cabo de unos pocos días lo traicionan y pierde su dinero, su dignidad y el respeto de los que le rodean”. ¿Qué piensas de la animación CGI en Tate no Yuusha no Nariagari?

