Tate no Yuusha no Nariagari comparte vista previa de la Temporada 2 Episodio 1

El curso de primavera promete lanzar algunas series impresionantes este año, y los fanáticos están ansiosos por ver Tate no Yuusha no Nariagari (The Rising of the Shield Hero) dado su gran regreso.

La exitosa serie estrenará la segunda temporada en solo unos días, y por fin tenemos nuestro primer vistazo al estreno. El teaser es cortesía del Twitter oficial del anime, como puedes ver a continuación.

The Rising of the Shield Hero Season 2 - Episodio 1

Se compartieron con los fans un total de seis imágenes del estreno de la segunda temporada, y puedes encontrar algunas caras conocidas aquí. Después de todo, es difícil pasar por alto a Naofumi, y puedes encontrar a otros como Raphtalia en las otras imágenes.

Como puedes imaginar, los fanáticos están emocionados de ver The Rising of the Shield Hero cuando su nueva temporada se estrene la próxima semana. La fecha exacta de su estreno es el 6 de abril de 2022.

Kinema Citrus y DR Movie están supervisando sus episodios, y llegan justo después del gran éxito de la primera temporada. Y aunque las novelas de la serie pueden estar listas, The Rising of the Shield Hero todavía está produciendo contenido nuevo para adaptar gracias a sus novelas ligeras y manga.

Visual de Tate no Yuusha no Nariagari Temporada 2

Tate no Yuusha no Nariagari Temporada 2 tendrá un total de 13 episodios y se podrán ver desde el servicio de streaming Crunchyroll. Puedes consultar la sinopsis completa a continuación:

"Iwatani Naofumi, un otaku común y corriente, encuentra un libro en la biblioteca que lo convoca a otro mundo. Tiene la tarea de unir la espada, la lanza y el arco como uno de los Cuatro Héroes Cardinales y luchar contra las Olas de Catastrophe como el Héroe del Escudo”.

“Emocionado por la perspectiva de una gran aventura, Naofumi parte con su grupo. Sin embargo, solo unos días después, es traicionado y pierde todo su dinero, dignidad y respeto. Ya no puede confiar en nadie, emplea a una esclava llamada Raphtalia y se enfrenta a las Olas y al mundo. Pero, ¿realmente encontrará una manera de revertir esta situación desesperada?"

¿Qué te parece este adelanto del estreno de la segunda temporada? ¿Estás listo para ver The Rising of the Shield Hero? La Temporada 2 de Tate no Yuusha no Nariagari forma parte de la mayor colección de anime simulcast en Crunchyroll.

