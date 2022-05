Tate no Yuusha Temporada 2 lanza visual y muestra un nuevo personaje

Tate no Yuusha no Nariagari (The Rising of the Shield Hero) ha revelado una nueva imagen para su segunda temporada al entrar en un nuevo arco argumental. La ilustración muestra a Naofumi y sus amigos enfrentándose a Kyou Ethnina en el Mundo de Cristal.

El equipo de producción también lanzó una imagen destacando a un nuevo personaje llamado Kizuna Kazayama, con la voz de Miyu Tomita. Se une al elenco de voces principal de la temporada anterior. Kana Hanazawa prestó su voz a Ost Hourai en los primeros episodios de Tate no Yuusha Temporada 2.

El personal de producción que regresa de la primera temporada incluye a Masato Jinbo (Restaurant to Another World Season 2) como director, Keigo Koyanagi como compositor de la serie, Masahiro Suwa como diseñador de personajes y Kevin Penkin como compositor musical.

Kinema Citrus está a cargo de la producción de animación nuevamente para la segunda temporada, con la asistencia de DR Movie. The Rising of the Shield Hero se basa en la serie de novelas ligeras escritas por Aneko Yusagie ilustradas por Seira Minami.

La Verdad Norticias te comparte que el primer volumen fue publicado por Media Factory el 22 de agosto de 2013 con 22 volúmenes impresos al 17 de mayo de 2022. One Peace Books publica las novelas ligeras en inglés para América del Norte.

Visual de Tate no Yuusha Temporada 2

La primera temporada se estrenó en enero de 2019 y duró 25 episodios hasta junio. Crunchyroll transmitió la temporada mientras se emitía en Japón. Ellos describen el anime como:

“Iwatani Naofumi es el típico otaku, al menos hasta que un día encuentra en la biblioteca un libro que lo transporta a otro mundo. Allí se convertirá en el Héroe del Escudo, uno de los Cuatro Héroes Cardinales, y tendrá que luchar contra las Olas de la Catástrofe junto a los héroes de la espada, la lanza y el arco”.

“Emocionado ante la perspectiva de vivir una gran aventura, Naofumi parte de viaje con su grupo. No obstante, al cabo de unos pocos días lo traicionan y pierde su dinero, su dignidad y el respeto de los que le rodea”. ¿Qué piensas de Tate no Yuusha no Nariagari Temporada 2 hasta ahora?

