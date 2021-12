Tales of Luminaria: The Fateful Crossroad estrenará su anime en enero

El próximo anime Tales of Luminaria: The Fateful Crossroad se estrenará el 20 de enero de 2022. Se lanzaron un nuevo tráiler y una imagen además del anuncio de la fecha de lanzamiento. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más detalles.

El Twitter oficial de Funimation compartió la fecha de estreno y nuevo visual del anime Tale of Luminaria. Anteriormente, informamos que Funimation emitirá episodios especiales de Attack on Titan; siendo 8 OADs previos al lanzamiento de la Attack on Titan Final Season Part 2.

¿Dónde ver el anime Tales of Luminaria?

Promocional de Tales of Luminaria: The Fateful Crossroad

El anime CG "de larga duración", que se basa en el juego móvil Tales of Luminaria que se lanzó en noviembre de 2021, se transmitirá en Funimation y "otros servicios de transmisión". El sitio web describe la historia como:

“¡¿Dónde está la justicia en esto ?! ¡Contéstame, Hugo! Hace mucho tiempo, esta tierra fue el hogar de bestias del tamaño de montañas. Mana se desbordó de sus restos, atrayendo a personas que buscaban ese poder, y surgieron civilizaciones. La gente llegó a venerar a estas criaturas productoras de maná, a las que llamaron ‘Bestias primordiales’".

“Construyeron sus vidas a su alrededor. Así comenzó el culto a las Bestias Primordiales. El tiempo fluyó hacia adelante, hasta el día de hoy ... La guerra estalla entre la Federación Jerle, una alianza de países que adoran a las Bestias Primordiales, y el Imperio Gildllan, que ha disfrutado de un desarrollo explosivo gracias a la tecnología avanzada”.

“Los fuegos de la guerra se avivan cada día que pasa. Leo, un joven caballero en formación de la federación, se dirige a completar una misión en Lunne, una ciudad que antes estaba bajo control imperial, ahora ubicada cerca de la frontera”.

“Con él están su amiga de la infancia y compañera de entrenamiento, Celia, y su instructora, Lisette. Quién debería estar esperándolos sino Hugo, un antiguo amigo convertido en traidor a la federación, ahora soldado del imperio …” A continuación, te compartimos el elenco en inglés:

Aaron Dismuke como Leo.

Cristina Vee como Celia.

Colleen Clinkenbeard como Lisette.

Micah Solusod como Lucien.

Eric Vale como Hugo.

Caitlin Glass como Alexandra.

J Michael Tatum como August.

Christopher R. Sabat como Bastien.

El elenco japonés incluye a Ryouhei Arai como Leo Fourcade, Miho Okasaki como Celia Arvier, Yuu Shimamura como Lisette Regnier, Yuuto Uemura como Lucien Dufaure, Kaito Takeda como Hugo Simon.

Saori Oonishi como Alexandra von Sonne, Yuuichirou Umehara como August Wallenstein y Ryouta Takeuchi como Bastien Forge. Por otra parte, si deseas iniciarte en el mundo de la animación japonesa, aquí tienes 10 series de anime recomendadas para nuevos fanáticos.

Acerca de Tales of Luminaria: The Fateful Crossroad

Según el tráiler de Tales of Luminaria: The Fateful Crossroad en Tales of YouTube Channel, se trata de una producción de Kamikaze Douga x Anima y presenta música de Go Shiina. El anime llegará el 20 de enero en el calendario de la temporada de invierno de 2022.

