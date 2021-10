Tales of Arise obtiene un DLC crossover de Sword Art Online

Bandai Namco anunció una colaboración entre Tales of Arise y Sword Art Online, que traerá una nueva pelea de jefes y mucho más al aclamado JRPG. SAO: Alicization Lycoris también recibirá nuevos cosméticos para Kirito y Asuna.

SAO es considerada una de las franquicias más exitosas del mundo, ya que ha recibido muchas adaptaciones de anime, algunas películas y varias adaptaciones de videojuegos, siendo SAO: Alicization Lycoris, lanzado en julio de 2020, el cuarto título basado en él para salir al mercado.

En Tales of Arise, los jugadores podrán participar en la colaboración comprando el próximo "Sword Art Online Collaboration Pack" del juego, que traerá algunas características nuevas. Como peleas contra jefes donde los jugadores podrán probar sus habilidades y poder contra Kirito y Asuna. La Verdad Noticias te comparte el tráiler lanzado por el canal oficial de YouTube de Bandai Namco:

Tales of Arise y DLC de Sword Art Online

La colaboración permitirá a los jugadores obtener las características espadas dobles de Kirito para Alphen, así como nuevos trajes temáticos de Sword Art Online para Alphen, Shionne y Law. Aquellos que compren el paquete también podrán desbloquear un Arte Místico nuevo y exclusivo entre Alphen, Kirito y Asuna.

El crossover SAO de Tales of Arise se lanzará el 7 de octubre. Puedes jugar Tales of Arise ahora mismo en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S y PC. Tales of Arise fue lanzado el 9 de septiembre de 2021 y desde entonces el título se ha convertido en uno de los JRPG más aclamados de los últimos tiempos.

En él, seguimos el viaje de Alphen, un hombre sin recuerdos de su pasado e inmune al dolor, y Shionne, una chica cuyo toque no pasa nada, mientras viajan en su búsqueda para liberar el mundo de Dahna de las garras de su planeta gemelo Rena, también conocido como el planeta del cielo.

Como dijimos anteriormente, SAO: Alicization Lycoris también contará con la llegada de elementos con el tema de Tales of Arise, ya que el título recibirá 2 nuevos trajes, Alphen's Sincleaver Armor y Shionne's Noble Scarlet para Kirito y Asuna respectivamente.

Para aquellos que juegan Tales of Arise con su audio japonés original, la colaboración puede incluir una interacción entre Kirito y Law, ambos con la voz de Yoshitsugu Matsuoka. Matsuoka también es el responsable de expresar a Xiao en Genshin Impact.

¿Cuántas temporadas tiene el anime de SAO?

Foto: A-1 Pictures "SAO anime"

La serie de anime principal cuenta con dos temporadas de anime. La primera adaptó los dos primero arcos de las novelas ligeras, titulados: Aincrad (14 episodios) y Fairy Dance (12 episodios). La temporada 2 adaptó los arcos Phantom Bullet, Calibur y Mother's Rosario.

Puedes ver el anime de Sword Art Online en Netflix o en la plataforma de streaming Crunchyroll. Finalmente, el juego Tales of Arise tendrá un DLC de SAO a partir del 7 de octubre de 2021 gracias a Bandai Namco.

