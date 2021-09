Takeshi Kitano de Ghost in the Shell se recupera tras ser atacado Japón

Durante el fin de semana, las autoridades japonesas fueron llamadas al lugar de un ataque en el que un asaltante apuntó al actor y director japonés Takeshi Kitano (Beat Takeshi) afuera de una estación de radiodifusión.

El legendario actor salió ileso de la pelea, y la policía tiene al agresor bajo custodia en este momento. Según los informes, un hombre armado con un pico (pickaxe) atacó a Takeshi a las 11:40 pm del sábado por la noche en Japón.

El hombre anónimo iba tras el famoso de Ghost in the Shell específicamente y asaltó el auto del actor en un intento de acceder a Takeshi. El famoso no resultó herido en el ataque y el conductor de Takeshi tampoco resultó herido. Anteriormente, La Verdad Noticias informó que el ex presidente de Gainax a la cárcel tras escándalo por asalto indecente.

Asaltan al director Takeshi Kitano

El director Takeshi Kitano salió ileso del ataque

Las autoridades le dijeron a Asahi News que el agresor de Beat Takeshi tiene 40 años y es originario de la prefectura de Chiba. Si bien las divagaciones del hombre bajo custodia eran difíciles de seguir, el hombre dijo que se sentía "ignorado" por Takeshi.

El agresor no identificado dijo que se presentó ante Takeshi en junio sin ser invitado y le pidió al actor que fuera su guía en la industria de la actuación. “Me arrodillé cerca del auto y le rogué que me ayudara a ingresar al mundo del espectáculo, pero él me ignoró”, dijo el agresor a las autoridades.

En este momento, el hombre admitió haber atacado a Takeshi y a su posesión por una hoja de 10 cm. El agresor fue arrestado inmediatamente una vez que las autoridades encontraron el arma, ya que Japón tiene leyes estrictas sobre armamento. La nación prohíbe el transporte de ciertas hojas, incluidas las de bloqueo de más de 5,5 cm.

Takeshi está comprensiblemente conmocionado por la terrible experiencia, y los fanáticos de todo el mundo están ofreciendo su apoyo al actor. Después de todo, la estrella japonesa es una leyenda en la industria y su trabajo se extiende mucho más allá del que se encuentra en Ghost in the Shell: vigilante del futuro disponible en Netflix.

Películas de Takeshi Kitano

1989 Violent Cop (Sono otoko, kyobo ni tsuki)

1990 Boiling Point (3-4x jugatsu)

1991 A Scene at the Sea (Ano natsu, ichiban shizukana umi)

1993 Sonatine

1994 Getting Any? (Minnâ-yatteruka!)

1996 Kids Return (Kizzu ritân)

1997 Hana-Bi

1999 El verano de Kikujiro (Kikujiro no natsu)

2000 Brother

2002 Dolls

2003 Zatoichi

2005 Takeshis'

2007 Glory to the Filmmaker! (Kantoku Banzai!)

2007 Chacun son cinéma - One Fine Day

2008 Achilles and the Tortoise (Akiresu to Kame)

2010 Outrage (Autoreiji)

2013 Outrage Beyond (Autoreiji 2)

2015 Ryuzo and His Seven Henchmen

2017 Outrage Coda (Autoreiji saishusho)

Takeshi saltó a la fama en la década de 1970 con el acto de comedia Two Beats antes de convertirse en la principal estrella de cine de Japón en la década de 1980. Ahora, Takeshi Kitano es uno de los principales cineastas japoneses e incluso incursiona en programas de variedades y presenta conciertos. Arriba te compartimos sus películas como director.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!