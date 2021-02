TAAF 2021: Violet Evergarden y Eizouken ganan como Mejor Animación

El Tokyo Anime Film Festival 2021(TAAF) anunció el viernes a los ganadores de sus premios a Mejor Animación de 2020. Keep Your Hands Off Eizouken (Eizōken ni wa Te wo Dasu na!) ganó la categoría de televisión por su anime y Violet Evergarden: The Movie ganó la categoría de película animada.

Los jueces eligieron títulos de anime que debutaron en su totalidad o en parte entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020, reduciéndolos a un campo de 80 proyectos televisivos y 20 estrenos de películas teatrales. TAAF se llevará a cabo del 12 al 15 de marzo.

Premios individuales en los TAAF

Foto: Kyoto Animation - Violet Evergarden

Trabajo original/guión: Reiko Yoshida (Violet Evergarden)

Director: Haruo Sotozaki (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Tales of Zestiria The X)

Animador: Akira Matsushima (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Tales of Zestiria The X)

Fondos, color y video: Mikiko Watanabe (Violet Evergarden)

Sonido y música: Yuki Kajiura (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Sword Art Online: Alicization – War of Underworld)

Aunque muchos fanáticos apostaron por Kimetsu no Yaiba como Mejor Película Animada, dada su enorme popularidad en Japón y el mundo; nos quedó claro que la excelencia detrás de Violet Evergarden brilló con mucha más fuerza en los recientes premios.

La Verdad Noticias informó anteriormente que Kyoto Animation (estudio de animación encargado de Violet Evergarden), tuvo que retrasar el estreno de la película por varios factores. El primero y más trágico, fue por el ataque de incendio provocado que sufrió Kyoani en julio de 2019. Aqui 36 personas fallecieron.

Posteriormente, Kyoto Animation programó estrenar la película de Violet Evergarden en julio del año pasado y nuevamente retrasó el estreno por la pandemia de COVID-19. Fue hasta septiembre de 2020 que el largometraje de anime llegó a cines japoneses y rápidamente recibió el elogio del público.

