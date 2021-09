Sword Art Online y Made in Abyss anunciarán más anime en nuevo evento virtual

Sword Art Online y Made in Abyss son dos series de anime exitosas de los 2010’s. Ambas tienen un material de origen popular que inspiró su propia adaptación animada, siendo una serie de novelas ligeras y manga, respectivamente.

Ambos programas prometieron regresar con más anime en el futuro y un reciente anuncio reveló que cada uno realizará un evento virtual para compartir sus actualizaciones. SAO celebrará los 10 años de su novela creada por Reki Kawahara, mientras que Made in Abyss planea debutar una segunda temporada tras el debut de sus películas en cines.

La nueva película de Sword Art Online Progressive comparte nuevo tráiler y mantiene su fecha de estreno en 2021. Mientras que Made in Abyss fija el año 2022 para su temporada 2. A continuación, La Verdad Noticias te comparte toda la información que se sabe de los próximos eventos virtuales.

¿Cuándo es el evento virtual de Sword Art Online?

Promocional de SAO: Ex-Chronicle Online Edition

Sony reveló el domingo que la exhibición de Sword Art Online: Ex-Chronicle recibirá una nueva versión en línea titulada Ex-Chronicle Online Edition y esta tendrá lugar del 20 de noviembre al 7 de diciembre. El evento está planeado para 2022.

La versión japonesa del evento estará disponible por 1.800 yenes (alrededor de US $16) para quienes accedan a la exposición a través de su teléfono inteligente o PC. La exhibición cuesta 2,300 yenes (aproximadamente US $21) para quienes acceden al evento a través de un dispositivo de realidad virtual.

La exposición física anterior de SAO se llevó a cabo en Tokio en 2019 y en Kioto en 2020. En 2021 se realizará una exhibición interactiva para celebrar el décimo aniversario de la novela y los fanáticos pueden comprar los boletos desde el sitio web oficial.

¿Cuándo sale la temporada 2 de Made in Abyss?

El sitio web oficial del anime Made in Abyss, anunció el viernes que el personal del anime llevará a cabo una reunión de fans en línea para mirar hacia atrás en la primera temporada y la película antes de que la segunda temporada comience a transmitirse.

La reunión de fans estará disponible no solo en Japón, sino también en países selectos en el extranjero. El evento "Made in Abyss Online Fan Meeting - Cave Raiders Guild Rally" tendrá lugar el 21 de noviembre.

Las entradas costarán 3000 yenes (unos 27 dólares estadounidenses) para los fanáticos extranjeros, pero los fans también pueden comprar una entrada al mismo precio, participando en un sorteo para tener la oportunidad de hacer una pregunta durante el evento. Los boletos saldrán a la venta el 2 de octubre.

El evento incluirá subtítulos explicativos en inglés y también incluirá un segmento destinado a los fanáticos extranjeros. Un archivo estará disponible hasta el 28 de noviembre. Anteriormente informamos todo sobre la película Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul. De igual forma, Sword Art Online estrenará su película “Aria of a Starless Night” en octubre.

