Sword Art Online promociona el décimo aniversario del anime con arte de Asuna

Sword Art Online ayudó a poner el género isekai en el mapa global cuando su anime se lanzó. SAO se está fortaleciendo a pesar de que más y más títulos de isekai se hacen famosos. Y para honrar su décimo aniversario este año, un nuevo boceto de Asuna Yuuki ha llegado a Internet.

Como puedes ver a continuación, el perfil oficial de Sword Art Online honró a Asuna con un boceto especial. La adorable pieza muestra a la heroína dando corazones con los dedos a los fanáticos con un guiño en el ojo. Y en cuanto a quién hizo este tributo, parece que el animador Aki Watanabe se encargó de la pieza.

Si no estás familiarizado con el animador, debe saber que Watanabe ha trabajado en varias series de primer nivel como Monogatari, The World Only God Knows, Popotan y más. Ahora, han dado su opinión sobre Asuna en reconocimiento a la historia del personaje. Y tal vez en el futuro, Watanabe se inscriba para diseñar o dirigir un proyecto del anime Sword Art Online.

Por supuesto, la franquicia tiene algunos asuntos que terminar antes de poder presentarle al animador nuevos proyectos. Después de todo, Sword Art Online tiene una nueva película en el horizonte.

Después de un retraso en la producción de COVID-19, el seguimiento del anime para Aria of a Starless Night ha asegurado una fecha de lanzamiento para el otoño. Y como siempre, los recién llegados a la franquicia pueden disfrutar de las temporadas actuales de Sword Art Online a través de Crunchyroll, Netflix e incluso Hulu.

Visual 2 de Sword Art Online Progressive: Scherzo of Deep Night

¿Qué opinas de esta última celebración de aniversario? ¿Adónde te gustaría ver la próxima IP de Sword Art Online? La Verdad Noticias te compartirá más información de la famosa animación japonesa en el futuro.

