Sword Art Online inicia su décimo aniversario con una promoción especial

Sword Art Online, la serie original de novelas ligeras de Reki Kawahara es ahora una de las franquicias más sólidas de la actualidad gracias no solo al éxito de esas novelas y sus muchos derivados, sino también a las muchas adaptaciones de anime que han surgido de ellas.

Esto ha incluido no solo el anime de TV de larga duración, sino también series derivadas, largometrajes y mucho más. La franquicia tiene mucho que celebrar, ya que ahora se prepara para mirar hacia atrás en su viaje hasta este punto.

La franquicia de Sword Art Online ahora está recordando cuánto ha sucedido desde que todo comenzó con su primer debut en el anime en 2012, y ha compartido una nueva promoción especial para anunciar un evento especial para el décimo aniversario.

Anunciado durante AnimeJapan 2022, el evento del décimo aniversario de Sword Art Online tendrá lugar el 6 de noviembre en Tokio. Adelantándose a lo mucho que está pasando con la franquicia este año y más allá, puede ver la promoción para el décimo aniversario a continuación:

Aunque actualmente no hay una serie de televisión en curso para la franquicia, Sword Art Online todavía tiene grandes planes para este año. Tras el lanzamiento de la primera película progresiva de Sword Art Online el año pasado, Aria of a Starless Night, la franquicia regresará para una nueva película que se enfrentará al arco Scherzo of a Dark Dusk de la serie spin-off oficial de Reki Kawahara.

Esta nueva película avanzará en la historia derivada desde donde terminó la primera película, y los fanáticos pronto podrán verla continuar en algún momento de este otoño en Japón, pero aún no se han hecho planes de lanzamiento internacional por eso todavía.

Foto: Sword Art Online Progressive

Como se ve en la promoción del décimo aniversario, este es solo uno de los principales proyectos que Sword Art Online tiene ahora en proceso con planes para un nuevo videojuego y más en el horizonte.

Seguramente veremos mucho más a medida que avanza el año, y ahora los fanáticos pueden quedarse sentados y esperar a que comiencen las festividades completas. Anteriormente, La Verdad Noticias informó que la secuela de Sword Art Online Progressive compartió su primer póster.

