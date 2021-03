Sword Art Online: Solo lo que tienes que saber del anime

Sword Art Online es una serie de novelas ligeras japonesas escritas por Kawahara Reki e ilustradas por abec. La serie es publicada por ASCII Media Works bajo la etiqueta Dengeki Bunko. Ha sido adaptado en tres series de anime por A-1 Pictures que se emitieron de julio a diciembre de 2012, de julio a diciembre de 2014 y 10 de octubre del 2020.

La serie también se ha adaptado a múltiples series de manga, con ilustraciones de Nakamura Tamako, Minami Juusei, Hazuki Tsubasa, Kiseki Himura y Nekobyō Neko y otros. La serie también se ha adaptado a múltiples adaptaciones de juegos que han enamorado a los fans de este increíble anime de ciencia ficción.

A nivel mundial, el manga Sword Art Online se disparó a la popularidad en parte debido a la situación única en la que se encontraban los personajes mientras estaban atrapados dentro de un juego MMO de realidad virtual.

Hasta el momento tiene 3 temporadas (la tercera temporada se divide en 2) y una serie derivada, Gun Gale Online (GGO), y todas las historias giran en torno a juegos totalmente inmersivos.

¿De qué trata Sword Art Online?

En el año 2022, Kirito, el protagonista principal, un jugador en solitario que tuvo la suerte del sorteo para jugar la versión beta, y los muchos otros jugadores de Sword Art Online (SAO) están atrapados dentro de un juego, incapaz de cerrar la sesión; la única forma de vivir es ganar. Muerte en el juego significa muerte en el mundo real.

La manipulación o los cortes de energía prolongados del NerveGear, el equipo que simula el control de los personajes en el juego al redirigir las señales cerebrales, también significa la muerte. Ganar significa derrotar al jefe final en el último piso; de los 10,000 jugadores originales al principio, dos años después, quedan más de 6,000 con 26 pisos por limpiar. El volumen 2 también contiene cuatro historias paralelas que tienen lugar dentro de los dos años posteriores al incidente de SAO.

Espadachín negro

Pina, un “dragón plumoso”, muere protegiendo a su domadora Silica, una de las raras domadoras de bestias en SAO. Para revivirla, Silica debe obtener la “Flor de Pneuma” en tres días.

Calor del corazón

Lisbeth, una herrera, es visitada por Kirito y le pide que haga una espada de alto nivel. Pero para hacerlo necesitan un mineral especial.

Chica de rocío de la mañana

Kirito y Asuna ahora están casados en SAO y viven juntos. Un día se topan con una chica llamada Yui sin recuerdos, que es más joven que cualquier jugador que hayan visto hasta ahora.

Reno de nariz roja

Kirito ha estado subiendo de nivel sin tener en cuenta su vida en preparación para un evento de juego.

¿Sword Art Online tiene temporada 4?

Hasta el momento no hay fecha exacta para la 4 temporada de SAO.

Después de la temporada 3 adaptando todo entre el noveno y el decimoctavo volumen de la serie de novelas ligeras, el autor de la serie Reki Kawahara ha revelado que escribirá "un gran arco más" llamado 'Sword Art Online: Unital Ring', que actualmente solo tiene tres volúmenes publicados. El director de A-1 Pictures, Manabu Ono, ya ha dicho que el estudio está “planeando adaptar toda la serie Sword Art Online”, sugiriendo que todo el material canónico eventualmente será adaptado.

Entonces, con la vista de que A-1 Pictures quiere adaptar la serie completa y un arco final que se está escribiendo actualmente, es casi seguro que Sword Art Online regrese para una cuarta temporada. No se ha revelado una fecha de lanzamiento para la temporada 4 de Sword Art Online, pero esperamos que el arco de 'Unital Ring' no se estrene hasta al menos 2024. No se ha revelado una fecha de lanzamiento para la temporada 4 de SAO, pero esperamos que el arco de 'Unital Ring' no se estrene hasta al menos 2024.

El problema de predecir una posible fecha de lanzamiento de Sword Art Online 'Unital Ring' es que todo depende de cuándo Kawahara pueda completar las novelas ligeras. Suponiendo que este arco también tendrá 10 volúmenes y que Kawahara puede producir al menos dos cada año, la serie aún no se completará hasta 2023, y eso es lo antes posible. Sin embargo, existe la esperanza para los fanáticos de que la cuarta entrega pueda producirse como otra temporada dividida, similar a Alicization, con posiblemente tres partes únicas.

¿Cuál es el orden de la franquicia Sword Art Online?

Las temporadas de Sword Art Online han dado un cambio impresionante.

Sword Art Online (25 episodios) - Primera temporada, esto cubre el arco de Aincrad y el arco de Fairy Dance

Sword Art Online: Extra Edition (1 eps) - En su mayoría recapitulación, pero algo nuevo al final

Sword Art Online II (24 eps) - Segunda temporada, que cubre el arco de Phantom Bullet, Excalibur Arc y Mother's Rosario Arc.

Sword Art Online: Ordinal Scale Movie (1 eps): una película súper divertida (no un resumen) que también presenta nuevos personajes, incluidos los miembros del club de Kirito (Easter Egg en los créditos finales)

Sword Art Online: Alicization (24 eps) - Tercera temporada, cubre todo el Proyecto Alicization Arc, que será de 4 cortes.

Sword Art Online: Alicization - War Of Underworld (12 episodios) - Continuación del Arco del Proyecto Alicization, no necesariamente una nueva temporada.

Sword Art Online: Alicization - War Of Underworld 2nd Season (11 eps) - Otra continuación de WOU dentro del Project Alicization Arc, el curso final.

Sword Art Online: Película progresiva (1 eps) - TBA

Temporada 1 y 2 de Sword Art Online

La temporada que inició todo el revuelo y reveló uno de los conceptos de juego más singulares del anime, la temporada 1 viene a continuación con una calificación promedio de 7.64. La primera mitad de la temporada, que se centró en el juego de realidad virtual que atrapó a sus jugadores, Sword Art Online (SAO), fue bien recibida.

Esto era nuevo en la escena del anime y la singularidad e intensidad de la historia mantuvo al público pegado a sus asientos. La segunda mitad presentó ALfheim Online (ALO), que era un juego que parecía menos intenso que SAO o GGO, que puede haber resonado de diferentes maneras con los espectadores, dependiendo de lo que favorezcan en una historia.

Esta temporada presentó un nuevo juego de realidad virtual, Gun Gale Online (GGO), y un concepto extraído de la temporada original: los jugadores mueren en la vida real cuando mueren en el juego. También cubrió un arco de la historia en ALfheim Online (ALO), presentado en la temporada anterior, y terminó con lo que posiblemente sea uno de los arcos más desgarradores de todo el programa.

Con un promedio de 7.33 en IMDb, los primeros episodios del segundo arco principal fueron los que redujeron la puntuación, lo que muestra la probable preferencia de la audiencia por GGO en lugar de ALO.

Temporada 3 de SAO

Lanzado 4 años después de la temporada anterior, con un promedio de 8.22, Alicization fue algo inesperado debido al tiempo entre episodios. Introdujo un nuevo juego y plataforma y se sintió como un programa completamente diferente de sus temporadas anteriores. La historia está muy bien diseñada y organizada, con una gran construcción del mundo del Inframundo que profundiza con el mundo humano (que finalmente culmina en una batalla con el pontifex/Administrador), así como con el Territorio Oscuro.

Es interesante porque el enfoque de esta temporada está en los otros personajes de Underworld en lugar de en los jugadores reales, y es único porque se centró en explorar algunos temas pesados como: adherencia a un código establecido a pesar de que posiblemente no sea lo correcto.

Esta es la temporada actual del programa, técnicamente la parte 2 de Alicization, y de buenas a primeras, está llena de acción. Debido a cómo terminó la última temporada, es seguro decir que esto fue muy esperado y no ha sido decepcionante hasta ahora. Solo 11 episodios, en el momento de escribir este artículo, y tiene las clasificaciones más altas de todas las temporadas del programa, con un promedio de 8.62 con 8 en su mayoría altos e incluso algunos 9.

La temporada también es interesante dado que ahora involucra a los "chicos malos" del territorio oscuro aún más, y muestra cómo no son solo el grupo estereotipado de antagonistas. Cada clan y raza tiene su motivación para ir a la guerra, pero no son necesariamente malvados. Será emocionante ver qué sucede a continuación.

Personajes de Sword Art Online

Kirigaya Kazuto

Kirigaya Kazuto es el personaje principal de las dos temporadas de SAO.

Kirigaya Kazuto, nacido como Narusaka Kazuto, y conocido como Kirito en “Sword Art Online” (SAO), “ALfheim Online” (ALO), “Gun Gale Online” (GGO) y “Project Alicization”, es el protagonista de la serie principal de Sword Art Online. Kirito fue elegido para ser uno de los mil probadores beta de la beta cerrada de Sword Art Online, el primer juego de rol multijugador masivo en línea de realidad virtual ( VRMMORPG ) para NerveGear , y más tarde se unió a la versión oficial del juego.

Por lo tanto, se convirtió en uno de los 10,000 jugadores que quedaron atrapados en Sword Art Online, donde permaneció como un jugador en solitario durante la mayor parte del juego, asumiendo voluntariamente el papel de un batidor para reducir la discriminación contra otros ex probadores beta, así como activamente. participando en las batallas de Boss como uno de los Clearers.

Yuuki Asuna

Asuna era una poderosa jugadora de SAO.

Yuuki Asuna, conocida como Asuna en “Sword Art Online” (SAO), “ALfheim Online” (ALO), así como en “Project Alicization”, donde había usó temporalmente la cuenta de Stacia, es la heroína principal de la serie Sword Art Online, la deuteragonista del Arco de Aincrad , así como la protagonista del Rosario de la Madre, una historia paralela. Ella es la hija del ex director general de RECT Inc.. Asuna era una de los 10.000 jugadores atrapados en “Sword Art Online”, donde era la sub-líder del gremio “Caballeros de la sangre” (KoB). Sus habilidades con el estoque le valieron el apodo de “Flash”.

Después de que Sword Art Online fue despejado, Asuna transfirió su avatar de SAO a ALfheim Online y comenzó a jugar el juego como Undine. Debido a su tendencia a lanzarse a la batalla con un estoque a pesar de ser una sanadora, se ha ganado el apodo de “Sanadora Berserk”. Asuna también ha creado un avatar alternativo, la Sylph “Erika”, ya que a veces quería cambiar su apariencia.

Otros personajes de SAO

Alice Zuberg

Konno Yuuki

Kirigaya Suguha

Eugeo

Asada Shino

Nochizawa Eiji

Datos interesantes de Sword Art Online

¿Cómo nadie se dio cuenta de que el nervio podía matar a la gente en SAO?

Con este casco ingresaron al mundo online.

La clave principal de Sword Art Online al principio es que los jugadores están atrapados en el juego hasta que puedan despejar las absurdas condiciones de Kayaba o hasta que mueran. Si alguien intenta quitarse el casco por cualquier motivo, el casco de realidad virtual les freirá el cerebro.

¿Exactamente cómo nadie notó que estos cascos tenían funcionalidades ocultas en las que literalmente podrían matar a alguien de forma remota por el capricho de otra persona?, el dispositivo habría tenido que pasar por un número de personas considerablemente más cuerdas como parte de su inspección, ¿lo ignoraron todos o se les pagó?.

Otra de las dudas es que no tiene sentido que Kayaba pueda hacer que la gente use sus cascos de la muerte de realidad virtual, ¿por qué es ese el final? Hay millones de genios en el mundo y tuvieron dos años para encontrar la manera de ir más allá de este absurdo plan.

¿No hay nadie que haya podido comprar uno de estos cascos y experimentar con ellos con la esperanza de descubrir cómo hackearlo y evitar que la gente muera antes de quitárselo? Esto debería haberse intentado incluso sin la participación de la policía, ya que es un desafío que a cualquier pirata informático le encantaría intentar asumir.

¿Por qué Kirito y Asuna no están muertos?

La primera temporada de Sword Art Online muestra el inicio de la relación.

En medio de la primera temporada de Sword Art Online, llegamos al clímax de la serie, en la que Kirito revela que ha descubierto que el líder del gremio de Asuna, Heathcliff, es en realidad Kayaba, el creador del juego. En ese momento, Heathcliff admite quién es y congela a todos los demás para que Kirito pueda tener un duelo con Kayaba para liberar a todos.

Debido a que Kayaba diseñó el juego, por supuesto, era casi imposible de derrotar y termina matando tanto a Asuna como a Kirito. Esencialmente, Kirito solo vive porque ignora su barra de salud y sigue luchando pero ¿cómo funciona eso? ¿Por qué no fueron asesinados instantáneamente, aparte de la armadura de la trama del personaje principal?.

Después de que Kirito se despierta, lo primero que hace es ir a ver a Asuna, que todavía está fuera de juego. Esto conduce a los eventos en el arco de Alfheim Online, donde Kirito se encuentra con Nobuyuki Sugou, el CEO de RECT Progress. Mientras mira a Asuna, Sugou señala que tiene la intención de casarse con Asuna mientras ella todavía está en coma.

¿El amor entre Asuna y Kirito seguirá?

La relación entre los personajes principales de SAO se dio de una manera muy natural.

No hay forma de que ella pueda dar su consentimiento para algo así, y es un matrimonio de demasiado alto perfil para pasar desapercibido. El sentimiento público por sí solo sería un desastre absoluto, por no hablar de las implicaciones legales.

Justo antes del gran clímax de la serie, los personajes principales Kirito y Asuna se casan y pasan los siguientes episodios disfrutando de la vida como marido y mujer. No es oficial, pero es obvio que los dos están profundamente enamorados. Entonces, ¿cuál es el punto de todas las travesuras del harén que ocurren en los arcos de Alfheim Online y Gun Gale Online?.

Los animes de harén no son nada nuevo, pero en general, el protagonista es un hombre soltero con poca experiencia con mujeres, no un hombre casado. Esto hace que Kirito sea un poco asqueroso, porque siempre está coqueteando con las mujeres que muestran interés en él.

