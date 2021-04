Sword Art Online Progressive presenta a Mito en nuevo tráiler

Apareció un nuevo tráiler, diseño de personajes y elementos visuales clave para la próxima película Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night. Aunque todavía no hay una fecha de lanzamiento concreta, la película se estrenará en el otoño de 2021.

Según información de Anime News Network, el video promocional de más de un minuto y medio de duración, muestra la acción y el drama de la película. Las tomas de Kirito, Asuna y Mito peleando se intercalan con momentos más tranquilos, como la voz en off tomada de la primera reunión de Asuna y Kirito.

Inori Minase le dará voz al nuevo personaje Mito. Minase también es conocida por interpretar a Hestia en Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?, Meteora en Re: Creators e Itsuki Nakano en The Quintessential Quintuplets. Ella se unirá a Yoshitsugu Matsuoka (Kirito) y Haruka Tomatsu (Asuna).

¿Qué es Sword Art Online Progressive?

Sword Art Online: Progressive es un spin-off que explora más profundamente los primeros días de Kirito y Asuna en el juego, así como el comienzo de su viaje a la Torre Aincrad. Por el contrario, el Sword Art Online original solo menciona los eventos de Progressive en forma de flashbacks, debido a que la narración salta en la línea de tiempo en el anime.

La película Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night se anunció por primera vez en noviembre de 2020 , y la película se estrenará en el otoño de 2021. Las novelas y el manga de Sword Art Online en inglés son publicados por Yen Press.

Promocional para Sword Art Online Progressive (A-1 Pictures)

La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver las temporadas de Sword Art Online en la plataforma de Netflix. La temporada Alicization: War of Underworld fue la más épica hasta ahora y presentó todo tipo de combates junto con el despertar de Kirito.

