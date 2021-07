Sword Art Online Progressive confirma su fecha de estreno en nuevo póster

Sword Art Online Progressive ha confirmado la primera fecha de lanzamiento de su próxima película “Aria of a Starless Night”. La serie de anime SAO podría haber llegado a su fin el año pasado con la parte final de la saga Alicization en War of Underworld, pero se confirmó poco después que no sería el final de la franquicia.

Por el contrario, la franquicia de anime isekai se diversificará con un largometraje una vez más, pero esta vez se adaptará el spin-off de SAO Progressive escrito por el creador de la serie original Reki Kawahara.

Durante una exhibición especial de la serie durante el Aniplex Online Fest 2021 en YouTube, se confirmó que la película de anime SAO Progressive: Aria of a Starless Night llegará a Japón a finales de este otoño. La Verdad Noticias te comparte más noticias a continuación.

¿Cuándo sale la película Sword Art Online Progressive?

Foto: @sao_anime en Twitter

La fecha exacta confirmada para Japón es el 30 de octubre de 2021. Aunque todavía no ha habido una fecha de lanzamiento internacional para el nuevo set de filmación, lo que entusiasmará a los fanáticos es un nuevo póster genial para la película con Kirito, Asuna y una nueva incorporación para la película, Mito.

SAO Progressive: Aria of a Starless Night contará con un personal en su mayoría que regresa, pero será dirigida por Ayako Kawano para A-1 Pictures. También se confirmó que Yoshitsugu Matsuoka y Haruka Tomatsu regresarán para la película como Kirito y Asuna respectivamente, y este nuevo personaje, Mito, tendrá la voz de Inori Minase.

¿De qué trata el spin-off de SAO?

Sword Art Online Progressive es un spin-off especial de Kawahara creado para explorar más de los primeros pisos que Kirito y Asuna exploraron en Aincrad que inicialmente se omitieron en la serie original. Aria of a Starless Night es el primer arco importante de esta serie derivada y la película podría confirmar la llegada de más largometrajes.

