Sword Art Online Progressive: Scherzo of Deep Night lanza el tráiler principal

Se ha lanzado el tráiler principal de Sword Art Online Progressive: Scherzo of Deep Night, que permite a los fanáticos disfrutar de más imágenes antes del estreno japonés de la película el 22 de octubre de 2022.

Como puedes ver a continuación, el tráiler mantiene la fecha de estreno planeada para mediados de octubre en cines de Japón. Este nuevo avance también nos muestra el tema musical principal titulado “Shinzou” interpretado por Eir Aoi.

La película originalmente estaba destinada a estrenarse el 10 de septiembre de este año. Sin embargo, la producción se retrasó debido a un aumento de contagios por COVID-19. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más información.

Sword Art Online Progressive: Scherzo of Deep Night (Kuraki Yuuyami no Scherzo, Scherzo de una Noche Profunda) es una película secuela de Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night, que se estrenó en Japón el 30 de octubre de 2021. Las películas se basan en la novela spin-off de Sword Art Online Progressive.

Esta serie de novelas amplían el "arco de Aincrad" de la serie Sword Art Online original y aún en curso. Scherzo of Deep Night es el título de la historia del cuarto volumen de Sword Art Online Progressive y es descrito como tal:

“El quinto piso de Aincrad es una zona de ruinas y reliquias con poca iluminación. En la prueba beta, este piso fue escenario de muchas PKs (Player Kills), por lo que Asuna le pide una lección de duelo ‘Jugador contra Jugador’ a Kirito. Asuna considera a Kirito una persona muy sabia y confiable, pero depende mucho de él. Por esta razón, ella buscará independizarse poco a poco de él en este piso”.

Sword Art Online Progressive: Scherzo of Deep Night (A-1 Pictures)

El personal que regresa de Aria of a Starless Night incluye a Ayako Kounou como directora, Kento Toya como diseñador de personajes y director de animación en jefe, Yasuyuki Kai como director de acción y diseñador de monstruos.

Aya Akizuki y Keisuke Watanabe como diseñadores de personajes secundarios y Yuki Kajiura como compositor musical. compositor. A-1 Pictures es la productora de animación.

Mientras tanto, el elenco incluye a Yoshitsugu Matsuoka como Kirito, Haruka Tomatsu como Asuna, Shiori Izawa como Argo, Inori Minase como Mito y Yuusuke Kobayashi como Morte.

La serie de novelas ligeras Sword Art Online Progressive comenzó en 2012 y tiene ocho volúmenes a partir de junio de 2021. Los libros se publican bajo el sello Dengeki Bunko de Kadokawa. Tanto la novela ligera principal como la de Progressive están escritas por Reki Kawahara con ilustraciones de abec.

Las novelas ligeras de SAO Progressive se han adaptado al manga desde 2014. En lugar de adaptarse como una sola serie larga, las novelas ligeras se dividen en series de manga separadas de diferentes artistas, siendo Sword Art Online Progressive de Himura Kiseki la primera.

